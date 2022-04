La semaine dernière, Cadillac Canada a mis le point sur ses priorités au pays en présence de plusieurs représentants de médias canadiens. Ce discours était axé sur le VUS électrique Lyriq, sans surprise, mais aussi sur le calendrier de lancement du VUS de performance Escalade V et sur le développement du système de conduite autonome Ultra Cruise de niveau 3.

Lyriq

Il s'agit de la première salve de Cadillac dans le cadre de son ambitieux projet, annoncé depuis longtemps, de devenir une marque entièrement électrique d'ici 2030. Nous avions déjà vu plusieurs images et entendu les détails sur les capacités du modèle, mais Cadillac a confirmé que près de 2 000 acheteurs canadiens se sont déjà engagés à faire au moins une réservation pour ce modèle. Le constructeur commencera à prendre les commandes officielles de la Lyriq à partir du 19 mai, et nous verrons alors combien de ces acheteurs potentiels se transformeront en acheteurs réels.

Cadillac a confirmé que nous verrons d'abord le Lyriq en configuration à propulsion offert sur le marché, les variantes à traction intégrale arrivant sur le marché au début de 2023. Les acheteurs intéressés pourront voir le Lyriq de près, du moins en ligne, alors qu’il devrait être présent dans le studio Cadillac Live d’ici quelques semaines.

Photo : Cadillac Cadillac Escalade-V

Escalade-V

Nous avions également déjà vu quelques images de la future variante à performance de l’Escalade-V, mais sans en savoir beaucoup sur les détails techniques. C’est toujours le cas, mais cela va changer avec le dévoilement officiel du modèle le 11 mai.

De Super Cruise... à Ultra Cruise

Outre la plateforme Ultium dédiée aux véhicules électriques, qui sera à la base du Lyriq et d'un certain nombre d'autres véhicules électriques futurs de General Motors, une autre innovation que le constructeur automobile de luxe a mise en avant ces dernières années est bien sûr le système de conduite autonome Super Cruise. Cette technologie de conduite autonome de niveau 2 est déjà utilisée dans plusieurs modèles Cadillac et sera également adoptée par d'autres marques GM, mais Cadillac travaille déjà sur son successeur, le système Ultra Cruise, qui offrira une capacité de conduite autonome de niveau 3. Selon le constructeur, cela signifie qu'entre 85 et 90 % de la conduite pourra se faire sans intervention humaine.

En même temps, Cadillac a confirmé qu'elle commencera à fournir des mises à jour par voie aérienne aux systèmes Super Cruise déjà utilisés dans les mois à venir. L'un des avantages est que le système pourra alors être utilisé non seulement sur la plupart des routes à chaussées séparées d'Amérique du Nord, mais aussi sur de nombreuses routes non séparées.

Photo : Cadillac Concessionnaire Cadillac

Prêt pour les VÉ

Un autre point que Cadillac a abordé dans sa présentation est l'état d'avancement de la transition de ses concessionnaires vers la vente électrique. On sait que, dans le cadre de son plan d’électrification, le constructeur automobile exige que ses concessionnaires investissent pour être en mesure d’offrir la vente, la recharge et le service des véhicules électriques. Les concessionnaires peuvent se retirer de ce plan, mais ce faisant, ils ne seront plus des concessionnaires Cadillac. Selon les porte-parole de la marque, seuls quatre des concessionnaires de son réseau canadien ont choisi de ne pas investir dans la préparation à l'électrification.