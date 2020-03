Des détails sur le Cadillac Lyriq

Lors d’une annonce concernant sa stratégie en matière d’électrification, General Motors (GM) a livré quelques informations à propos du nouveau VUS électrique de Cadillac, le Lyriq.

Ce dernier a été annoncé pour la première fois il y a plus d’un an lorsque GM a dévoilé, lors d’une réunion d’investisseurs, des croquis accrocheurs montrant l’intérieur et l’extérieur du véhicule. Ces derniers laissaient entrevoir un design très futuriste, ainsi qu’une configuration laissant présager la présence d’une troisième rangée.

Ce que nous savons, c’est que le Lyriq sera basé sur une plateforme consacrée aux véhicules électriques. Il sera équipé d’un nouveau type de batterie que GM a baptisé Ultium. Cette dernière offre une plus grande flexibilité en matière d’aménagement et coûtera moins cher à produire en raison d’une utilisation plus faible de Cobalt.

De plus, GM prévoit des tailles différentes allant de 50 à 200 kWh, la plus grande étant capable de proposer près de 600 kilomètres d’autonomie. Cependant, on ne sait pas encore quelles tailles de batterie seront réservées au Cadillac Lyriq.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Quant à la nouvelle plateforme, elle autorise des configurations à traction, à propulsion ou à rouage intégral. La haute performance sera également possible, du genre capable de temps d’environ 3 secondes au 0-100 km/h. La plateforme et les nouvelles batteries Ultium seront également à la base du Hummer électrique de GMC qui sera dévoilé en mai.

Bien que la Lyriq sera présentée en avril, GM n’a pas précisé le moment où le véhicule sera réellement mis sur le marché. On peut s’attendre à des débuts 2021 en tant que modèle 2022, mais cela reste à voir.