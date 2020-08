Cadillac dévoile officiellement son Lyriq

Ça fait quelques semaines déjà qu’on vous en parle et c’est maintenant chose faite ; Cadillac a officiellement présenté son premier véhicule tout électrique, le VUS Lyriq. Il faudra cependant être patient avant de pouvoir le mettre à l’essai, car il ne sera pas commercialisé avant la fin de l’année 2022.

Concernant le modèle en tant que tel, on sait maintenant que des versions à propulsion et d’autres à rouage intégral seront proposées. Le Lyriq sera servi par la nouvelle technologie de batterie modulaire Ultium de GM, ce qui va lui permettre d’offrir une autonomie de plus de 500 kilomètres. Mieux, le positionnement de cette pile permettra au véhicule de voir son centre de gravité être très bas, plus précisément 3,9 pouces plus près du sol que celui du Cadillac XT5 dont le format est similaire.

Photo : Cadillac Cadillac Lyriq, profil

En matière de style, le Lyriq propose un style futuriste. Il est doté de phares verticaux, ainsi que d’un ensemble d’éléments lumineux dans la grille, dont un logo qui s’anime au démarrage. D’autres signatures du genre marquent la présentation à l’arrière et les feux reprennent un thème bien connu avec une disposition à la verticale. À l’intérieur, on a aussi joué avec l’éclairage, notamment sur le volant. On retrouve aussi des boiseries sur les panneaux de porte et ceux-ci sont décorés d’aluminium, le tout étant aussi porteur d’une signature lumineuse.

Le Lyriq s’affiche avec un empattement long et repose sur des roues de 22 pouces. À l’arrière, on retrouve un aileron qui s’étend au point de surplomber la vitre arrière. Les portières latérales du Lyriq s’ouvrent automatiquement par simple pression d’un bouton dans les contours des poignées de porte qui se veulent à niveau avec le panneau. De même, elles se ferment de façon douce et automatiquement. Il sera intéressant de voir si cette caractéristique se rendra au stade de production.

Photo : Cadillac Cadillac Lyriq, intérieur

À l’intérieur, nous l’avions rapporté il y a quelques jours, la présentation est dominée par un écran numérique de 33 pouces qui inclut les informations du système multimédia. Il utilise une technologie à DEL avancée et il est capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs, selon Cadillac. Cette technologie est complétée par un écran servant à l’affichage tête-haute à double plan de réalité augmentée. Ce dernier affiche des informations comme la vitesse au premier plan, tandis que les indications de navigation peuvent apparaître en plan éloigné.

Bien entendu, le Lyriq proposera la nouvelle génération de système d’assistance à la conduite autonome Super Cruise de Cadillac. Celui-ci, en plus de vous permettre de ne pas toucher au volant sur l’autoroute, sera en mesure d’effectuer des changements de voie comme un grand. Cadillac prévoit également inclure le stationnement à distance supervisé, ce qui permettra au Lyriq de se garer lui-même, perpendiculairement ou parallèlement, avec ou sans conducteur dans le véhicule.

Autre élément technique inclus et qui va devenir la norme à travers l’industrie, soit les mises à jour en direct. « La voiture s’améliorera continuellement tout au long de son utilisation », a déclaré le président de General Motors (GM), Mark Reuss.

Photo : Cadillac Cadillac Lyriq, avant

Autre élément intéressant. La répartition du poids du Lyriq sera de 50/50 avec la version à quatre roues motrices, ce qui annonce une tenue de route intéressante. Le ratio sera quant à lui presque parfait avec la variante à propulsion.

Enfin, pour ce qui est de la version définitive qui nous parviendra, il faudra anticiper quelques changements, mais pas trop. Cadillac mentionne que le « projet » est terminée à 80-85 %. Cependant, puisque deux années complètes nous séparent du jour où il va se pointer sur les routes…

Chose certaine, le ton est donné chez Cadillac.