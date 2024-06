Les voitures, on le sait, n’ont plus trop la cote à travers l’industrie. Les modèles se font de plus en plus rares et lorsqu’un constructeur introduit un nouveau produit, il s’agit presque exclusivement d’un VUS.

Cependant, certaines marques n’ont pas complètement jeté l’éponge. C’est le cas chez Cadillac où l’introduction d’une nouvelle berline serait dans les plans à long terme.

La nouvelle a été confirmée au site Drive par Mike Simcoe, le responsable du design de la marque.

Certains argueront que Cadillac va proposer une berline bientôt avec la Celestiq. C’est vrai que cette cinq portes demeure une voiture, mais son prix d’environ 350 000 $ US, fait qu’elle sera réservée à une caste bien particulière. Ce à quoi Mike Simcoe faisait référence, on le présume, est un modèle plus accessible.

Le défi demeure entier, toutefois, car les ventes de berlines demeurent plus faibles. Aux États-Unis, Cadillac écoule un peu moins de 30 000 CT4 et CT5 annuellement.

Mais ça demeure une question d’image, et sur ce plan, Cadillac nourrit bien la sienne.

On aurait pu présumer que l’éventuelle nouvelle berline serait entièrement électrique il y a quelques mois, considérant que Cadillac compte passer au tout électrique pour 2030. Cependant, les récentes annonces concernant le fait que des modèles à essence allaient côtoyer ceux électriques font qu’on ne sait pas trop. Il serait toutefois logique qu’elle soit tout électrique.

Quant au moment où elle sera présentée, le mystère plane. Cependant, on se souviendra qu’en mars dernier, la compagnie avait présenté un clip montant une voiture filer à toute allure, un véhicule identifié comme le concept Opulent Velocity.

C’est peut-être à ce modèle que Mike Simcoe faisait référence… ou peut-être pas. Chose certaine, le cas échéant, un prototype pourrait bientôt apparaître dans un événement ou un salon automobile.

D’ici là, on aura droit à une parade de nouveaux VUS électriques, dont l’Optiq, l’Escalade IQ, ainsi que le Vistiq.