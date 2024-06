Après l’Ioniq 5 N, viendra l’Ioniq 6 N. C’est du moins ce que rapporte The Korean Car Blog, qui cite des sources ayant vu les premières versions de la version à haute performance de la berline électrique lors de tests en Corée du Sud, mais aussi en Allemagne.

Le site rapporte également que Hyundai prévoit de lancer le modèle en septembre 2025 sur le marché coréen et peut-être ailleurs.

Rappelons qu’en juillet 2022, Hyundai a présenté deux prototypes, la N Vision 74 et la RN22e. Cette dernière était en fait une première version conceptuelle de la Ioniq 6 à haute performance, et elle a progressé jusqu’au stade des essais sur route que nous voyons aujourd’hui.

Les concepts N Vision 74 et RN22e de Hyundai | Photo : Hyundai

Aucun détail n’a filtré concernant les détails techniques de la future berline électrique à haute performance. En revanche, nous pouvons nous baser sur ceux de l’Ioniq 5 N, sachant que la forme plus aérodynamique de la Ioniq 6 (et son poids plus léger) l’aidera à surpasser cette variante en matière de performances et d’autonomie. Le modèle Ioniq 5 N délivre une puissance totale de 600 chevaux et un couple de 568 lb-pi.

Les variantes de l’Ioniq 6 N testée actuellement présentent des passages de roues élargis, de grands freins avec étriers rouges et des jantes de 20 pouces. La voiture propose une voie élargie, et pour l’aider à mieux coller à la route, malgré toute la puissance électrique ajoutée, il y a une bande supplémentaire sur l’aileron arrière.

Il est encore trop tôt pour donner des informations précises sur le prix de la Hyundai Ioniq 6 N, mais là aussi, nous pouvons utiliser l’Ioniq 5 N de 2025 comme référence. Ce dernier qui est sur le point d’arriver sur le marché s’affiche à un prix de départ de 78 199 $ au Canada, pour la seule version proposée ici. Supposons une légère augmentation, ce qui nous amène à un prix de départ possible de 85 000 $ pour la Ioniq 6 N.

Le concept Hyundai RN22e, avant | Photo : D.Heyman