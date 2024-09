Une Stinger électrique serait à l’étude chez Kia

Le passage de la berline Stinger aura été court chez Kia, mais il aura marqué l’imaginaire des amateurs de voitures. Cette création, en plus d’être jolie, était une réussite à tous les chapitres. Et une excellente affaire pour tous ceux à la recherche d’un modèle performant à bon prix.

La compagnie n’a pas annoncé de remplaçante pour son modèle, mais le grand patron de la marque, Ho-Sung Song, a révélé qu’un tel véhicule était à l’étude. Il a déclaré à la publication Autocar que la compagnie étudiait actuellement quel type de modèles pourrait remplacer la Stinger.

Et c’est là que les spéculations commencent, car il est facile d’anticiper que toute remplaçante sera probablement électrique. La possibilité d’un modèle hybride ou hybride rechargeable demeure, toutefois, car le groupe Hyundai/Kia a confirmé qu’il allait continuer d’introduire ce type de véhicules pour répondre à la demande croissante.

Ho-Sung Song a toutefois déclaré que la majeure partie des investissements de Kia sont dans les véhicules électriques et que c’est la direction que garde l’entreprise. Ainsi, tout modèle destiné à développer la marque, comme une éventuelle remplaçante de la Stinger, devra être un produit électrique, si sa production est approuvée.

Le modèle pourrait être électrique, mais aussi abriter d’autres types de motorisations. On demeure spéculatif, mais il faut comprendre qu’à ce point-ci, tout est possible.

La défunte Stinger pourrait être remplacée par une version électrique | Photo : D.Boshouwers

Concernant la rumeur d’une remplaçante électrique pour la Stinger, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas d’une première, car en février, la chose avait fait surface dans les médias. Des documents syndicaux présumés contenaient des détails sur les plans de production d’une EV8 qui viendrait à la fois remplacer la Stinger et la berline intermédiaire K8 vendue sur certains marchés.

Selon les informations qui ont circulé, le modèle pourrait hériter d’une batterie de 113,2 kWh, pour offrir plus de 600 chevaux. Sa production pourrait s’amorcer autour de 2026.

Rien n’est confirmé, bien entendu. Cependant, avec le nombre de modèles attendus au sein du groupe, il faut bien que certains soient dans les plans. En 2022, Kia déclarait qu’elle prévoyait avoir 14 véhicules électriques dans sa gamme d’ici à la fin de 2027, y compris deux camionnettes. Outre la potentielle EV8, on sait qu’une berline compacte et une camionnette intermédiaire sont également prévues, sans compter des modèles comme les VUS EV4 et EV4, déjà annoncés.

Il faudra voir, et c’est avec grand intérêt que nous allons suivre les salons automobiles de l’automne, qui nous en apprendront plus sur les plans de l’entreprise.