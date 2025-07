Cadillac vient de dévoiler l’Optiq-V 2026, une nouvelle version qui s’inscrit dans la philosophie de performance de la série V, qui en est à sa cinquième génération depuis ses débuts en 2004 (électrique pour une première fois). L’Optiv-V vient marier l’héritage de performance de la série V avec une motorisation zéro émission et un design au caractère affirmé.

Cadillac Optiq-V 2026, port de chargement | Photo : Cadillac

Motorisation du Cadillac Optiq-V 2026

L’Optiq-V promet des niveaux de performance intéressants. Cadillac estime une puissance de 519 chevaux et un couple de 650 lb-pi lorsque le mode « Velocity Max » est engagé. Dans ces conditions, le VUS peut accélérer de 0 à environ 97 km/h (l’équivalent de 60 mph) en seulement 3,5 secondes.

L’alimentation est assurée par une batterie de 85 kWh qui, selon les estimations de Cadillac, offre une autonomie d’approximativement 442 km. Il convient de noter que cette autonomie est une projection du constructeur et que les chiffres officiels de l’EPA (Environmental Protection Agency) sont attendus. De série, l’Optiq-V bénéficie d’une transmission intégrale basée sur deux moteurs.

Marquant une transition pour General Motors, l’Optiq-V est le premier véhicule du groupe à intégrer nativement le port de recharge NACS (North American Charging Standard).

Cadillac Optiq-V 2026, intérieur |

Technologie du Cadillac Optiq-V 2026

Pour les amateurs de conduite dynamique, plusieurs technologies sont au programme : le « V-Mode » permet une personnalisation des réglages de performance, le « Launch Control » assure des départs arrêtés optimisés, et le « Competitive Mode » ajuste les systèmes de traction pour une agilité accrue. Le freinage est confié à des étriers Brembo à l’avant.

Cadillac Optiq-V 2026 | Photo : Cadillac

Design du Cadillac Optiq-V 2026

Sur le plan esthétique, l’Optiq-V se distingue par des touches de bleu et des éléments en fibre de carbone. L’habitacle met en vedette un large écran à DEL de 33 pouces de diagonale et un système audio AKG avec 19 haut-parleurs. La technologie d’assistance à la conduite Super Cruise de Cadillac est également incluse de série, avec trois années de service connecté OnStar.

Cadillac Optiq-V 2026 – prix canadiens

Le lancement de la production de l’Optiq-V est prévu pour l’automne 2025. Les prix pour le Canada seront annoncés ultérieurement. On sait cependant qu’aux États-Unis, le prix de base est fixé à 68 795 $ US, ce qui devrait se traduire par un prix de base situé quelque part entre 89 000 $ et 95 000 $ chez nous.

Cadillac Optiq-V 2026, écusson V | Photo : Cadillac

Cadillac Optiq-V 2026, deuxième rangée | Photo : Cadillac