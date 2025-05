Cadillac confirme l’Optiq-V 2026

C’était un secret de polichinelle ; Cadillac va offrir une version V de son VUS électrique Optiq en 2026. La nouvelle a été confirmée par la compagnie alors qu’elle a publié deux images montrant une partie du véhicule qui est appelé à rejoindre la gamme cet été.

Un secret qui n’était pas très bien gardé, car il était facile d’imaginer qu’après le Lyriq-V, la compagnie allait profiter de l’occasion pour aussi lancer une version de performance de son plus petit Optiq.

Tout cela alors que le Chevrolet Blazer EV SS vient de faire ses débuts, ce modèle étant la version la plus enragée de la gamme.

À quand un Chevrolet Equinox EV SS pour boucler la boucle ? On n’a bien sûr rien voulu nous dire là-dessus au lancement du Blazer, auquel nous assistions la semaine dernière, mais il est facile d’imaginer que c’est une possibilité. L’Equinox EV est la version Chevrolet du Cadillac Optiq.

Le Cadillac Optiq-V 2026, calandre | Photo : Cadillac

Le Cadillac Optiq-V 2026, hayon | Photo : Cadillac

Design du Cadillac Optiq-V 2026

Les images publiées ne nous fournissent pas beaucoup d’informations sur le modèle. On voit bien le logo V flanqué sur le côté droit du hayon, ainsi que la signature lumineuse qui va définir cette déclinaison à l’avant.

Motorisation du Cadillac Optiq-V 2026

Bien sûr, il faudra attendre pour les informations concernant la fiche technique, mais on peut s’attendre à bien plus que les 300 chevaux de la version régulière, mais bien moins que les 615 étalons du Blazer EV SS. Imaginons quelque chose autour de 450 chevaux et l’on vous promet qu’on ne sera pas trop loin de la réalité.

Le châssis, les freins et la suspension devraient aussi être retouchés pour offrir un petit plus à celui ou celle qui sera derrière le volant, sans compter qu’on peut s’attendre à quelques touches plus luxueuses et distinctives à l’intérieur, avec des coloris des accents et certains matériaux plus chics.

Le Cadillac Optiq-V sera dévoilé cet été, bien que Cadillac n'ait pas encore communiqué de date ou d'heure officielle. Nous devrons attendre pour connaître le prix et les autres caractéristiques de l'Optiq-V, mais si l'on se fie au prix du Lyriq-V, nous pensons que l'Optiq plus sportive pourrait démarrer à plus de 70 000 $.