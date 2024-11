La retraite en janvier 2025 pour le Cadillac XT4

General Motors (GM) a annoncé qu’elle allait cesser la production du VUS compact XT4 chez Cadillac en janvier prochain, alors que la compagnie va fermer temporairement son usine d’assemblage du Kansas afin de procéder aux travaux qui vont permettre la production de la prochaine génération de la Chevrolet Bolt EV.

La compagnie avait déjà annoncé qu’elle cesserait la production du modèle de façon temporaire pendant les travaux, mais hier, elle a précisé qu’elle le retirait de façon définitive de la famille de produits Cadillac.

Par voie de communiqué, un porte-parole de l’entreprise a confié au site Automotive News que « General Motors avait confiance en la solidité de son portfolio de véhicules à essence et de véhicules électriques et qu’elle allait s’appuyer sur les opportunités de croissance guidées par la demande de la clientèle. ». Il a ajouté qu’il n’y avait aucun changement par rapport à l’investissement de 391 millions annoncé précédemment et aux plans de recrutement à l’usine de Fairfax. Cette dernière va « continuer à jouer un rôle essentiel dans l’avenir de GM avec la nouvelle Chevrolet Bolt EV. »

Cadillac XT4 2024 | Photo : D.Boshouwers

Quant au XT4, on se souviendra qu’il avait fait ses débuts pour l’année 2018 en devenant le VUS d’entrée de gamme de la marque. Au Canada, il est de loin plus populaire que les XT5 et XT6.

Cadillac veut bien sûr capitaliser sur le succès de son VUS électrique Lyriq, et des résultats qu’elle anticipe du plus petit Optiq qui doit faire ses débuts l’année prochaine. La compagnie avait annoncé qu’elle aurait une famille entièrement électrique en 2030, mais elle a revu ses prévisions pour confirmer que les modèles à essence allaient côtoyer ceux tout électriques.

De toute évidence, le XT4 ne fera pas partie de cette cohabitation.