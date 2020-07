À une semaine exactement de la présentation officielle du Cadillac Lyriq, le constructeur de luxe a publié quelques images supplémentaires, question – si possible - de placer le Lyriq sur toutes les lèvres avant la grande présentation de son tout premier modèle entièrement électrique, prévue pour le 6 août.

La plus grande nouveauté de cette dernière série d'images est l'emplacement du port de charge, dissimulé dans le panneau latéral avant, côté conducteur. Une partie du panneau recouvrant la prise peut être soulevée et glissée vers la gauche quand il temps de recharger le véhicule. Une bande lumineuse à DEL est alors visible, de haut en bas, passant du logo Cadillac autour de la prise. Juste en dessous de la section ouverte du panneau, on peut voir un petit écusson GM, ainsi que le mot Ultium, en référence à la batterie qui sert à alimenter le VUS.

À part cela, on apprend que les roues sont bicolores, et argent et en noir. Le profil élégant, horizontal et également confirmé. La ligne de toit, par exemple, est légèrement inclinée vers l'arrière, ce qui créé un effet de coupé. On aperçoit également des feux diurnes verticaux qui arriment avec ceux intégrés dans quelques autres modèles récents de Cadillac. Enfin, Cadillac nous donne une meilleure idée de l'aspect de la partie avant, en l'absence d'une calandre traditionnelle.

La présentation de la semaine prochaine en dira évidemment beaucoup plus sur l’apparence et les caractéristiques du design du Cadillac Lyriq - et, espérons-le, sur l'intérieur et le groupe motopropulseur de la voiture. Gardez toutefois à l'esprit que la production du véhicule utilitaire ne devrait pas commencer avant 2022, ce qui est très loin. Il y a des détails sur lesquels Cadillac n'a peut-être pas encore pris position, et d'autres sur lesquels elle pourrait bien changer d'avis dans les mois à venir.

