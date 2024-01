• Californie : des voitures neuves avec limiteur de vitesse dès 2027?

Un sénateur californien, Scott Weiner, vient de proposer un nouveau projet de loi qui fait énormément jaser en Californie, soit celui d’empêcher les nouveaux véhicules de rouler plus de 10 miles à l’heure (16 km/h) de plus que la vitesse permise sur les autoroutes.

Si jamais ce dernier est adopté, pariez qu’il va faire jaser dans tous les autres États, au Canada, ainsi que partout ailleurs sur la planète.

En Californie, la vitesse maximale affichée est de 70 miles à l’heure (113 km/h), ce qui signifie que tout véhicule dépassant les 80 miles à l’heure (129 km/h) serait interdit.

Le programme SAFER (Speeding and Fatality Emergency Reduction on California Streets) est un ensemble de projets de loi comprenant celui nommé SB 961 et qui sera publié demain. Il prévoit essentiellement l’installation de limiteur de vitesse sur les véhicules et les camions neufs construits ou vendus en Californie à partir de l’année modèle 2027.

Lesdits véhicules devront être équipés d’un « système intelligent de limitation de vitesse » qui empêche électroniquement le conducteur de dépasser le seuil susmentionné.

La technologie du limiteur de vitesse ne s’appliquerait pas aux véhicules d’urgence.

Le projet de loi prévoit également que le dispositif pourra être temporairement désactivé par le conducteur, mais les situations où cela serait possible ne sont pas clarifiées pour l’instant.

« Je ne pense pas du tout qu’il s’agisse d’une mesure excessive, et je ne pense pas que la plupart des gens la considèrent comme telle. Nous avons des limites de vitesse. Je pense que la plupart des gens soutiennent les limites de vitesse parce qu’ils savent que la vitesse tue », a déclaré Scott Wiener, selon ce que rapporte la chaîne californienne ABC7.

La proposition vise à réduire le nombre de décès sur les routes. Ce dernier a augmenté de 22 % dans cet état entre 2019 et 2022, selon ce que rapporte le groupe TRIP qui se spécialise dans la recherche sur les transports.

À travers les États-Unis, le nombre de décès sur les routes est en augmentation dans une proportion d’environ 25 % depuis quatre ou cinq années ; il a crû de 30 % en Californie seulement entre 2017 et 2021.

Si la loi est promulguée, la Californie deviendrait le premier État du pays à imposer un dispositif de la sorte.

À notre humble avis, on ne s’attaque pas au vrai problème, qui est celui de la sensibilisation sur les responsabilités qui viennent avec le droit de conduire un véhicule. Il suffit de circuler en Californie, et ici bien souvent, pour réaliser à quel point les gens utilisent souvent leurs téléphones cellulaires lorsqu’il conduit, lorsqu’ils ne se laissent pas distraire par mille et une autre chose.

De plus, lors de certaines situations de conduite, il peut être nécessaire d’accélérer vivement pour éviter un accident. Cela pourrait être le cas sur une autoroute si un véhicule devant nous dérape ou perd un chargement. Le fait d’accélérer rapidement peut nous sauver la vie. En limitant cette possibilité, on peut mettre certains usagers à risque.

L’idée n’est pas de faire l’apologie de la vitesse, loin de là.

Il faut plutôt éduquer et sensibiliser. Il sera intéressant de voir si le projet sera adopté.