L’univers de l’automobile nous donne parfois des histoires absolument incroyables. Celle de ce type qui a racheté la camionnette que son grand-père a vendue il y a 44 ans, et pour le même prix de 75 $, est absolument hallucinante.

Et réconfortante.

Voici les faits.

Il y a 44 ans, John VanDerVeen, un fermier qui prenait sa retraite, vendait sa camionnette Chevrolet 1957 à Bob Sportal. À ce moment, ce dernier est dans la jeune vingtaine. Pendant les 38 années qui vont suivre, il va l’utiliser de façon quotidienne pour ses allers et retours au travail. En fait, il va le faire jusqu’au moment de sa retraite, quelque part au début de l’année 2015.

Montant de la transaction en 1976 : 75 $. Le Chevrolet 3100 se présentait sûrement en meilleure condition qu’aujourd’hui, car comme vous pourrez le constater en jetant un coup d’œil à la vidéo qui accompagne ce billet, le modèle a besoin d’amour. On retrouve du ruban adhésif sur les sièges, des panneaux de carrosserie sont littéralement transpercés et la peinture est plus que défraîchie.

Depuis quelques années, Bob Sportal subit un peu de pression pour vendre son « bijoux ». De sa femme, qui souhaitait retrouver un peu d’espace au garage, mais aussi du petit-fils de John VanDerVeen, Tom Leenstra, qui taquinait le propriétaire pour savoir à quel moment il serait prêt à se départir de son modèle.

Finalement, le grand jour a eu lieu.

Et la beauté de la chose, c’est que même si Bob Sportal aurait pu obtenir quelques milliers de dollars pour son modèle, qui demeure un item recherché sur le marché, il a décidé de le vendre pour la même somme qu’il a payée à l’époque, soit 75 $.

Pour le petit-fils de John VanDerVeen, remettre la main sur la camionnette de son grand-père, ça n’a pas de prix. Il avait neuf ans lorsque ce dernier s’en est départi.

Ses projets ? Pour l’instant, juste se balader et revivre de chers souvenirs, il va sans dire.