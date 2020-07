Le préparateur américain Hennessey est bien connu pour les modifications extrêmes qu’il apporte à certains véhicules. En fait, tout peut y passer, d’un VUS Jeep à une Dodge Challenger, en passant par une camionnette Silverado, comme cette version Trail Boss Z71 qui reçoit le traitement Goliath 6X6.

Cette dernière n’est pas nouvelle sur le marché et n’est pas la première approche du genre adoptée par la firme Hennessey Performance. En fait, ce Goliath 6X6 a été lancé le 17 juillet 2019, mais à l’approche du week-end, nous avions envie de vous le présenter, tout bonnement.

Surtout que la dernière semaine a été marquée par la puissance avec cette annonce concernant l’ajout de variantes très animées chez Dodge.

Quant à ce Goliath 6X6, il compte bien six roues, ainsi qu’une suspension arrière entièrement reconstruite, il va sans dire. Cette dernière est relevée de 8 pouces et le modèle est assis sur des jantes de 20 pouces, ceinturées de pneus hors route de 37 pouces. Les pare-chocs, avant et arrière, portent la signature Hennessey.

Photo : Hennessey Le Goliath 6X6 de Hennessey, profil

Mécaniquement, grâce à un immense compresseur volumétrique de 2,9 litres, la puissance du V8 de 6,2 litres de GM (General Motors) a été poussée jusqu’à 800 chevaux, ce qui est absolument démentiel.

La production du modèle a été limitée à 24 exemplaires, donc n’espérez pas trop en voir sur la route. Quant au prix de vente, il avait tout pour freiner l’enthousiasme à 375 000 $ américains.

Chose certaine, au volant de ce véhicule, si l’apocalypse se présente, sous la forme d’une deuxième vague de la COVID-19, d’une attaque de zombies ou d’une pluie de météorites, vous augmentez vos chances de survie… à condition de ne jamais manquer d’essence ; on devine la consommation aussi gargantuesque que le modèle.

Photo : Hennessey Le Goliath 6X6 de Hennessey, trois quarts arrière

Photo : Hennessey Le Goliath 6X6 de Hennessey, roues arrière

Photo : Hennessey Le Goliath 6X6 de Hennessey, dessous

Photo : Hennessey Le Goliath 6X6 de Hennessey, caisse