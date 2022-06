Une camionnette compacte chez Toyota maintenant ?

L’Amérique raffole des camionnettes, ce n’est pas un secret. Les modèles offerts ont cependant pris du volume depuis des années, si bien que pour certains, ces derniers sont simplement trop gros.

Ford, en introduisant une version plus compacte, la Maverick, vient assurément de lancer une mode, soit celle du retour d’une camionnette de petit format.

Depuis le début de l’année, les ventes de la Ford Maverick s’élèvent à quelque 35 000 unités. De son côté, Hyundai a écoulé quelque 15 000 Santa Cruz, un autre nouveau modèle de camionnette basé sur la plateforme d’un VUS compact, cette fois le VUS Tucson. La Ford Maverick se sert des bases du VUS Escape.

Chez Honda, ne l’oublions pas, on propose le Ridgeline depuis longtemps, mais ce dernier est un peu plus spacieux, car il est basé sur un VUS de taille intermédiaire, le Pilot.

Et maintenant, voilà que Toyota s’intéresse à la chose, selon ce que rapporte le site Motor Trend. En effet, lors d’une conférence tenue dans les bureaux de Toyota au Texas, trois cadres supérieurs ont admis qu’ils avaient l’œil sur le segment et réfléchissaient à des moyens potentiels d’y faire une incursion.

Bob Carter, le vice-président directeur de Toyota pour l’Amérique du Nord a déclaré ceci à Motor Trend : « Aujourd’hui, nous couvrons très bien le marché avec le Tacoma, mais un modèle compact pourrait être une possibilité et nous continuons à examiner la chose. »

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Cooper Ericksen, vice-président à la planification des produits, a clairement indiqué que la clef est de comprendre les besoins de la clientèle. Toyota dispose d’une structure sur cadre qu’elle pourrait utiliser pour une camionnette destinée à un usage plus robuste, et de plateformes monocoques qui pourraient servir pour un véhicule muni d’une boîte (comme le Maverick). Et il a ajouté quelque chose d’intéressant : « Plus Ford vend, et franchement, plus Hyundai vend, plus nous serons en mesure d’effectuer de bonnes recherches sur le profil de cette clientèle et les raisons pour lesquelles elle souhaite ce type de véhicule. Nous verrons alors si nous voulons attaquer ce segment. »



Jack Hollis, le vice-président principal des opérations automobiles du constructeur a déclaré au site Automotive News qu’il y avait effectivement de la place dans la gamme pour une camionnette plus compacte. La publication souligne que le modèle actuel est neuf pouces plus hauts et au moins trois pieds plus longs qu’un Tacoma 2000.

Nous avons eu l’occasion de constater la même chose avec le Ford Maverick ; ses dimensions sont essentiellement celles d’un vieux Ford Ranger. Les camionnettes compactes d’hier sont devenues des produits de taille intermédiaires.

Et Volkswagen étudie aussi la chose, sans oublier l’annonce concernant la marque électrique Scout qu’elle souhaite lancer, avec une camionnette au cœur de sa famille.

Ce sera à suivre. Rien n’est fait et rien n’est annoncé, mais lorsque la concurrence trouve un filon intéressant, il faut s’attendre à voir d’autres joueurs suivre la parade. Et Toyota en parle, signe que ça bouge probablement déjà en coulisse.