Une nouvelle étude réalisée au Royaume-Uni par Zutobi.com analyse la facilité ou la difficulté d'obtenir un permis de conduire dans différents pays du monde. Parmi les éléments pris en compte figurent le coût, l'âge auquel il est possible d’obtenir un permis, l'obligation ou non de passer des tests oculaires et médicaux et le nombre d'heures de cours nécessaires avant d'être autorisé à passer un examen.

Enfin, l'étude a même pris en compte la nécessité de passer un examen théorique ou pratique. Et oui, ce n'est pas gagné ! Au Mexique, ceux qui cherchent à obtenir un permis de conduire ne sont pas tenus de passer un examen pratique. Nous frémissons à l’idée. Ce n'est pas un hasard si ce pays se trouve tout en haut du classement des pays où il est le plus facile de devenir un conducteur légal.

Dans le Top 5

Alors, où se situe le Canada ? Bien qu'il ne soit pas au niveau du Mexique, qui dépasse de loin toutes les autres nations, il se classe cinquième au monde pour la facilité d'obtention d'un permis, juste derrière les États-Unis. En fait, le seul facteur qui nous empêche de dépasser nos voisins du Sud est le coût légèrement plus élevé de l'examen de conduite ici.

Contrairement à certains autres pays, les candidats canadiens ne sont pas tenus de passer un examen de la vue ou un examen médical, et il n'est pas nécessaire qu'ils aient suivi des cours avant de passer l'examen. Le coût moyen d'un examen de conduite au Canada est de 136 dollar américains (soit environ 172 dollars canadiens), et l'âge minimum pour le passer est de 16 ans. Heureusement, un examen pratique est requis.

Photo : Arrivein.com En examen

Les jeunes Canadiens qui cherchent à obtenir un permis de conduire se sentiront chanceux de ne pas vivre en Croatie, pays classé comme le plus difficile pour obtenir son permis de conduire. L'âge limite pour le faire est de 18 ans, ce qui est assez raisonnable, mais le coût moyen pour passer l'examen est de 1288 dollars américains (ou 1630 dollars canadiens), ce qui n'est définitivement PAS raisonnable ! Comparez cela à des pays comme le Pakistan, l'Inde, le Vietnam, la Turquie, la Chine et l'Argentine, qui font payer à leurs citoyens des frais minimes ou nuls pour passer un examen de conduite.

Les candidats en Croatie sont également tenus de suivre 88 heures de cours avant de passer l'examen (ce qui est onéreux, mais moins onéreux que l'Australie, qui impose 125 heures !) Les Croates doivent également se soumettre à des examens oculaires et médicaux.

Le pays européen qui facilite le plus la tâche de ses jeunes citoyens est la Lettonie, soit dit en passant. À 16 ans, les aspirants conducteurs peuvent payer leur droit de 35 $ (en fonds américains) et passer leur examen, sans leçons préalables ni examens oculaires ou médicaux. Contrairement au Mexique, le processus d'examen comprend un test pratique.

Photo : TVO.org Un centre d'examen en Ontario

Voici les 10 pays ou il est le plus facile d'obtenir le droit de conduire un véhicule, selon Zutobi.com :

1 - Mexique

2 - Qatar

3 - Lettonie

4 - États-Unis

5 - Canada

6 - Estonie

7 - Barbades

8 - Indonésie

9 - Phillippines

10 - France

Et là ou il est le plus difficile :

1 - Croatie

2 - Brésil

3 - Hongrie

4 - Bahrain

5 - Montenegro

6 - Kuwait

7 - Chile

8 - Belgique

9 - Israël

10 - Lituanie