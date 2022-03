La bonne nouvelle pour les partisans des véhicules électriques au Canada est que nous avons été plus nombreux que jamais à acheter des modèles électriques rechargeables ou tout électriques en 2021. Au cours des neuf premiers mois de 2021, plus de 65 000 véhicules rechargeables ont trouvé preneur au Canada, contre environ 54 000 pour toute l'année 2020, selon la Presse canadienne. Les données pour le dernier trimestre de 2021 ne sont pas encore disponibles.

La mauvaise nouvelle dans ces données est double. Tout d'abord, le chiffre de 2020 a été déprimé par l'arrivée du coronavirus, de sorte que de battre ce chiffre est un accomplissement assez tiède. Deuxièmement, le Canada est devancé dans son passage à la mobilité électrique par plusieurs pays européens, où les gouvernements ont mis en place des exigences plus strictes en matière d'émissions et où les consommateurs sont plus avancés dans l'acceptation des véhicules électriques.

La Presse canadienne fournit quelques chiffres éclairants pour montrer à quel point nous avons pris du retard par rapport à des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, sans parler de la Norvège, leader mondial, et de ses voisins scandinaves. En 2019, les ventes de véhicules électriques au Canada ainsi que dans les pays d'Europe occidentale susmentionnés ont représenté entre 2,5 et 3 % des ventes totales de véhicules neufs. Au cours des neuf premiers mois de 2021, ce chiffre avait grimpé à 5 pour cent au Canada, mais il a monté en flèche à 18 % au Royaume-Uni, à 19 % en France et à 26 % en Allemagne.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Ioniq 5 2022

Joanna Kyriazis, gestionnaire de l’organisme Clean Energy Canada, a choisi une interprétation optimiste, exprimant l'espoir que le Canada est simplement en retard sur la courbe et que nous sommes « sur le point d'assister à la même sorte de croissance exponentielle des ventes de VÉ si nous parvenons à résoudre ces problèmes d'approvisionnement ». L'analyste a souligné les sondages montrant une forte demande pour les véhicules électrifiés au Canada, qui ne devrait que se renforcer si les prix de l'essence continuent d'augmenter.

L'offre et la demande... et la pression du gouvernement

La référence de Joanna Kyriazis aux problèmes d'approvisionnement souligne le fait que le plus grand obstacle à la mise en circulation des VÉ à l'heure actuelle n'est probablement pas la demande mais l’offre. Les stocks de modèles électrifiés chez les concessionnaires sont minces, voire inexistants ; les acheteurs qui souhaitent mettre la main sur l'un des nouveaux modèles qui arrivent sur le marché cette année, par exemple le Hyundai Ioniq 5, le VW ID.4 et le Kia EV6, doivent attendre de 18 à 24 mois, selon certaines estimations.

Entre-temps, rappelons que le gouvernement canadien a déclaré qu'il souhaitait que la moitié des ventes de véhicules neufs soit constituée de véhicules à zéro émissions (comprenant des modèles entièrement électriques, électriques rechargeables et à pile à hydrogène) d'ici 2030, et qu'il visait à éliminer complètement du marché les véhicules neufs à essence d'ici 2035.

Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral a eu recours à des mesures incitatives (sous forme de rabais à l'achat de nouveaux VÉ) pour stimuler les ventes, mais il est question d'imposer aux constructeurs et aux concessionnaires automobiles des mandats de niveau fédéral semblables à ceux en vigueur au Québec et en Colombie-Britannique.

Ce n'est peut-être pas un hasard si ces deux provinces représentent les trois quarts des ventes de véhicules électriques au Canada. La question de savoir si les mesures incitatives ou les mandats sont la voie la plus efficace pour augmenter le nombre de VE en circulation fait actuellement l'objet d'un débat - les constructeurs automobiles privilégient, comme on pouvait s'y attendre, la voie des mesures incitatives - mais, selon toute vraisemblance, il faudra une combinaison des deux pour atteindre les objectifs de 2030 et 2035.