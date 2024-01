• Les véhicules électriques atteindront au mieux 30 % des parts de marché, selon le président du conseil d’administration de Toyota.

Toyota a dû essuyer des critiques concernant son retard en matière d’électrification. Le géant japonais a depuis accéléré ses efforts, mais il demeure convaincu que la solution planétaire ne reposera pas seulement sur les véhicules électriques, mais sur une pluralité de solutions (essence, électrique, hybride, hydrogène, etc.).

On vient d’avoir un autre son de cloche concernant ce que pense le constructeur. Comme nous le rapporte le site Automotive News, le président du conseil d’administration, Akio Toyoda, qui était jusqu’à récemment le grand patron de la marque, a affirmé que les véhicules électriques atteindraient, au mieux, 30 % des parts de marché à travers la planète, alors que le reste serait l’affaire de produits équipés d’autres modes de propulsion.

Le petit-fils du fondateur de Toyota explique qu’avec un milliard de personnes dans le monde qui vit sans électricité, limiter leurs choix et leur capacité à se déplacer en fabriquant des voitures coûteuses n’est pas la solution.

« Ce sont les clients, et non les réglementations ou la politique, qui doivent prendre cette décision », a-t-il ajouté.

Toyota continue de croire que ses groupes motopropulseurs hybrides, sa technologie à l’hydrogène et son approche holistique s’avéreront finalement être la bonne approche pour l’entreprise, les clients et l’environnement. Au début du mois, Akio Toyoda a annoncé une initiative visant à développer de nouveaux moteurs à combustion.

« Les moteurs resteront certainement en place », avait-il alors précisé.

Le Toyota bZ4X Photo : Toyota

Ce qui n’est pas clair, c’est la vision de l’entreprise pour chaque marché. La déclaration concerne la situation globale. Même entre les États-Unis et le Canada, on voit une différence de l’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques, même si les choses ont progressé chez nos voisins du sud.

Automotive News nous rappelle à juste titre que les prévisions de BloombergNEF (la division de recherche de Bloomberg) stipulent que les véhicules électriques vont représenter 75 % des ventes de nouveaux véhicules en 2040, alors qu’à ce moment 44 % des véhicules en circulation seront tout électriques.

Akio Toyoda, et par le fait même la compagnie qu’il a dirigée, croit à une approche à solutions multiples depuis des années. L’arrivée en poste de Koji Sato en avril dernier a quelque peu changé les choses, mais on sent toujours que l’entreprise croit que le virage électrique va se faire plus lentement que prévu.

Koji Sato déclarait l’année dernière que Toyota vendrait 1,5 million de véhicules électriques par année en 2026, et que ce nombre passerait à 3,5 millions annuellement en 2030.