Volkswagen dévoile sa Golf GTI 2025

La génération actuelle de la Volkswagen Golf nous a été présentée pour l’année 2022, mais les débuts du modèle régulier se sont faits pour 2020 du côté européen. Une mise à jour était donc prévue pour 2025, et Volkswagen vient de présenter les fruits de son travail.

On n’est pas trop surpris de ce que l’on voit, surtout qu’on a eu droit à des esquisses et à des informations au cours des dernières semaines. N’empêche, on est maintenant fixés.

Notez que le dévoilement du modèle rafraîchi survient 50 ans après les débuts de la Golf, en 1974.

Chez nous, on va découvrir les changements avec la variante GTI 2025.

Volkswagen Golf GTI 2025 – quoi de neuf ?

Et quels sont ces gros changements ? Le retrait de la boîte de vitesses manuelle à six rapports est assurément l’élément le plus triste, alors que la seule option demeure la boîte automatique DSG (Direct Shift Gearbox) à sept rapports et à double embrayage.

L’autre truc, c’est que Volkswagen a entendu les critiques concernant les contrôles tactiles de son système multimédia et a conséquemment ramené des commandes plus traditionnelles (lire des boutons). C’est notamment le cas au volant.

Mécaniquement, la GTI 2025 va offrir plus de puissance, elle qui va voir son 4-cylindres turbo de 2,0 litres désormais offrir 262 chevaux plutôt que 241. Notez que la compagnie précise que ça concerne pour le moment l’Europe, mais on ne voit pas pourquoi ce serait différent de ce côté-ci de l’Atlantique. Le couple n’a pas été annoncé, ce qui signifie qu’il pourrait bien être le même à 273 lb-pi.

L’autre bonne nouvelle, c’est que les modèles seront équipés d’une nouvelle version du système multimédia. L’actuelle a la réputation d’être lente à démarrer et de planter ici et là. La compagnie affirme que la nouvelle mouture devrait répondre aux plaintes formulées à l’encontre de la technologie précédente et offrir davantage de fonctionnalités.

Mieux, avec le nouvel écran multimédia, on retrouve une console centrale redessinée qui propose des commandes éclairées pour le système de climatisation, ce qui devrait améliorer l’expérience.

Enfin, on peut s’attendre à ce que les changements apportés à la GTI soient reconduits sur la version R 2025, mais nous allons attendre le dévoilement de celle-ci avant de nous prononcer.

