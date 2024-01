À la fin du présent mois de janvier, Volkswagen va présenter une version mise à niveau de sa compacte Golf. Le tout s’inscrit dans un cadre festif qui voit la marque célébrer les 50 ans du modèle en 2024.

C’est en effet en 1974 que la première Golf a été commercialisée. Quant à la génération actuelle, la huitième, elle a fait ses débuts en 2021 sur le Vieux Continent, alors que chez nous, c’est pour 2022 qu’elle s’est pointée, mais en configuration GTI et R seulement, faut-il le rappeler.

La Volkswagen Golf 1974 Photo : Volkswagen

La mise à niveau pour 2025 va d’abord concerner les modèles européens qui vont aboutir en concession au printemps. Il faudra patienter pour ce qui est de notre marché, mais si l’on se fie à ce qu’on a vu dans le passé, on pourrait bien avoir droit aux retouches vers la fin de la présente année.

Volkswagen Golf 2025 – quoi de neuf?

La compagnie a promis de nouveaux groupes motopropulseurs (Europe), mais surtout, de nouvelles technologies d’aides à la conduite, ainsi qu’une nouvelle génération pour le système multimédia. On parle de l’arrivée d’un écran multimédia plus grand, et probablement d’une interface revue pour ce qui a trait à son accès.

Sinon, les changements esthétiques qui seront apportés au modèle devraient être mineurs.

On se souviendra qu’au lancement de la génération actuelle, les critiques concernant les touches tactiles abondantes et l’interface peu intuitive pour la gestion de plusieurs fonctions avaient été très nombreuses. Tellement que la compagnie avait promis des ajustements de ce côté ; on devrait y avoir droit avec la version revue.

Voilà pour ce qui est du modèle à essence. Évidemment, une variante électrique sera introduite avec la génération suivante, si Volkswagen tient ses promesses de ce côté. On a déjà fait état d’une version GTI tout électrique pour l’année 2026.

On vous reviendra avec tous les détails entourant les mises à jour de la Volkswagen Golf à la fin du mois.