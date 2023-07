Un des trois nouveaux modèles électriques attendus chez Chevrolet en 2024 est le Blazer EV. Ses débuts sont toujours prévus pour l’automne, mais une des variantes qui devaient voir sa livraison commencer à ce moment a vu son introduction être repoussée au printemps de 2024.

C’est le site GM Authority qui rapporte la nouvelle. Ses scribes ont remarqué que sur son site, Chevrolet y était allé d’une mise à jour où de petits caractères indiquent que le Blazer EV SS serait livrable au printemps de 2024. Initialement, comme mentionné, il devait faire ses débuts avant la fin de l’année, après l’arrivée en scène des versions 2LT et RS qui sont attendues quant à elles au cours des prochains mois.

Logo de Chevrolet Blazer EV SS 2024 Photo : Chevrolet

Chevrolet n’a pas précisé les raisons de ce report. La version SS est bien sûr celle qui va faire le plus jaser, car c’est par elle que l’image de performance va passer. Avec ses deux moteurs, elle va proposer une cavalerie équivalente à 557 chevaux et 648 lb-pi de couple, ce qui va permettre de réaliser le 0-100 km/h en un peu moins de 4,0 secondes (avec le mode W.O.W : Wide Open Watts). Ce modèle va aussi être pourvu de freins Brembo plus massifs à l’avant, ainsi que d’une suspension réglée pour la sportivité et la piste, ainsi que de pneus de performance ceinturant des jantes de 22 pouces.

Bref, si certains véhicules électriques jouent la carte de la discrétion, ce sera plutôt l’inverse pour cette variante SS.

La déclinaison 2LT qui sera la première à se pointer va profiter d’une configuration à traction, mais le rouage intégral sera possible avec l’intégration d’un deuxième moteur. Quant à la version RS, elle aura la particularité d’être livrable avec la traction, la propulsion ou le rouage intégral, ce qu’on ne voit jamais comme possibilité. Une autre mouture, 1LT, qui sera la porte d’entrée de la gamme, est pour sa part attendue à la fin de 2024.

Évidemment, tout cela est sujet à changements et ajustements alors qu’un vent d’incertitude plane toujours sur l’arrivée de nouveaux modèles, en raison de la situation avec la chaîne d’approvisionnement. Les choses s’améliorent, mais tout n’est pas encore revenu à la normale.