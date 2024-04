Chevrolet Blazer EV 2024, profil Photo : B.Charette

Los Angeles, Californie – General Motors a présenté hier soir un modèle des plus importants pour elle, le tout premier Blazer EV 2024 tout électrique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il représente un bond en avant presque aussi important par rapport au modèle Blazer sur lequel il est basé que ce modèle représentait par rapport au VUS original qui a d'abord porté ce nom.

Jusqu’à 515 km d’autonomie

Le Blazer, basé sur la plateforme Ultium, sera présenté en plusieurs versions allant des modèles 1LT, 2LT et RS ainsi qu’une version SS de Chevrolet et même un modèle PPV (Police Pursuit Vehicle) pour les flottes de police, prévue pour l'été 2023. La version avec la meilleure autonomie sera la version RS à propulsion qui atteindra 515 km d’autonomie.

Pour ceux qui cherchent la performance avant l’autonomie, il faut se tourner vers la version SS. Il est doté d’un rouage intégral, d'un mode WOW (Wide open Watts) unique permettant de développer jusqu'à 557 chevaux et jusqu'à 648 lb-pi de couple.

Chevrolet Blazer EV 2024, intérieur Photo : Chevrolet

La technologie au rendez-vous

Le Blazer va offrir une charge de niveau 2 (CA) de 11 kW et la capacité de charge rapide en courant continu jusqu'à 190 kW, permet aux conducteurs d'augmenter l'autonomie d'environ 125 km en 10 minutes.

À l’intérieur, on retrouve un écran tactile et personnalisable de 17,7 pouces de diagonale. L’éclairage extérieur est entièrement à DEL, avec animation chorégraphique de montée et de descente sur les modèles RS et SS.

GM va aussi offrir la technologie de conduite de mains libres Super Cruise en option sur les modèles hauts de gamme.

Tout comme le Blazer à essence, le Blazer EV offre deux rangées de sièges, des garnitures et des éléments de design exclusifs aux RS et SS, notamment des surpiqûres contrastantes bleues et rouges sur la RS, et des sièges en microfibre suintée sur la SS, avec des surfaces de sièges rouge adrénaline et des accents orange argon en option. Vous avez aussi des sièges chauffants et volant chauffant de série sur toutes les versions. Les sièges avant ventilés sont aussi de série sur les RS et SS, ainsi que sièges extérieurs arrière chauffants de série sur la SS et en option sur la RS.

Chevrolet Blazer EV 2024, trois quarts avant Photo : Chevrolet

Pas de clé ou de bouton poussoir

Il n'y a pas de bouton à pousser pour démarrer le véhicule. Avec le démarrage mains libres, le conducteur appuie simplement sur la pédale de frein après avoir fermé la porte et le Blazer EV est prêt à rouler. Le porte-clés autorise le système de démarrage mains libres. La porte du port de charge s'ouvre automatiquement lorsqu'on pousse la porte. Vous avez aussi la navigation vers les stations de recharge avec planification d'itinéraire et les dernières technologies d'aide à la conduite notamment le freinage automatique en marche arrière et l'aide au stationnement avancée.

Et les prix dans tout cela

Les prix commencent à 51 998 $ pour la L1LT (54 548 $ au Québec) ; la 2LT coûte environ 56 598 $ (approximativement 59 148 $ au Québec), la RS 61 298 $ (63 848 $ au Québec). La version performance SS se vendra au détail à environ 80 998 $ (83 548 $ au Québec).

Notez que le PDSF comprend 2 200 $ de frais de transport, 100 $ de taxe d'accise et 250 $ de frais de concession. L'immatriculation, l'assurance, l'enregistrement, les frais de dépôt de la PSA/PPSA, les frais d'administration, les droits et les taxes sont en sus.

Calendrier

Les variantes 2LT et RS du Blazer EV seront commercialisées à l'été 2023, tandis que la 1LT arrivera au premier trimestre 2024. La version SS haute performance devrait faire ses débuts à la fin de l'année 2023.

Chevrolet Blazer EV 2024, trois quarts arrière Photo : Chevrolet