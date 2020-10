L’an dernier, la division Performance de Chevrolet présentait des unités électriques qu’elle pouvait servir à des propriétaires afin que ces derniers procèdent à des conversions de véhicules anciens. Cependant, aucune date n’avait été annoncée quant à leur disponibilité.

Cette année, Chevrolet nous revient avec un Blazer K5 1977 qui a été converti à l’aide d’un moteur électrique pratiquement prêt pour la production. Elle prévoit commencer la livraison de celui-ci l’an prochain.

Le modèle montré par l’entreprise a été restauré dans le respect de sa configuration d’origine. Il faut le dire, il est absolument magnifique. Il conserve même ses essieux rigides, les arbres de transmission et la boîte de transfert du système à quatre roues motrices.

Photo : Chevrolet Chevrolet K5 Blazer 1977 modifié, trois quarts arrière

En fait, le moteur électrique est boulonné à une boîte automatique à quatre vitesses à commande électronique qui se greffe ensuite au groupe motopropulseur d’origine. Le moteur électrique n’est pas l’une des unités modulaires présentées l’année dernière, mais plutôt un moteur de Chevrolet Bolt EV. Ce dernier développe la même puissance, soit 200 chevaux et 266 livres-pieds de couple, qu’il le fait au service de la compacte plus moderne.

L’alimentation est assurée par la batterie de 60 kWh et l’architecture à 400 volts de la Bolt EV. Les mêmes contrôleurs de moteur, onduleurs de puissance et systèmes de refroidissement et de gestion de la batterie sont utilisés. Cela permet à l’ensemble greffé au Blazer d’offrir toutes les caractéristiques du groupe motopropulseur de la Bolt EV comme le freinage régénérateur, la protection contre la surcharge et le maintien de la température de la batterie.

L’ensemble prend le nom de eCrate Connect et Cruise et se compose principalement de pièces de Bolt EV.

Photo : Chevrolet Chevrolet K5 Blazer 1977 modifié, trois quarts avant

Pour une conversion totale de votre véhicule ancien, vous devrez quand même fournir certaines pièces, comme l’a fait GM dans ce cas précis. La firme a dû se procurer un système de direction assistée électriquement, un amplificateur électrique à dépression pour les freins et un contrôleur pour envoyer des informations sur la vitesse, notamment, aux jauges d’origine du Blazer. N’empêche, l’ensemble qui est fourni par GM va donner aux gens un excellent coup de main pour effectuer une conversion.

Ce dernier sera proposé aux particuliers. Chevrolet Performance va aller plus loin en offrant une formation sur l’installation et l’entretien de ces systèmes aux concessionnaires et aux entreprises et magasins de pièces de rechange.

Aucun prix n’a été annoncé pour l’instant, mais la vente de cet ensemble devrait s’amorcer lors de la deuxième moitié de 2021.

De plus en plus, il semble que l’avenir des véhicules anciens va être assuré par ce genre de conversion. S’il est toujours possible de rouler de vieux bolides un peu partout dans le monde, il viendra un temps où les pièces et la compétence pour les réparer seront plus rares. Ce genre de conversion va permettre la préservation du patrimoine.

Photo : Chevrolet Chevrolet K5 Blazer 1977 modifié, moteur

Photo : Chevrolet Chevrolet K5 Blazer 1977 modifié, batterie

Photo : Chevrolet Chevrolet K5 Blazer 1977 modifié, tableau de bord