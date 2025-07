La nouvelle Chevrolet Bolt EV va faire ses débuts pour 2027

Quand General Motors (GM) a cessé la production de la Chevrolet Bolt en 2023, le modèle ne devait pas revenir. Mais la réaction du public a forcé GM à rapidement revoir ses plans.

Le modèle devait revenir pour l’année 2026. Ce sera finalement 2027, alors que la compagnie vient de déclarer que la production du véhicule devrait être lancée vers la fin de l’année 2025 ou au début de 2026 à l’usine GM située à Fairfax, au Kansas.

Le tout a été confirmé dans le cadre des plans d’investissements de 4 milliards USD annoncés pour trois usines américaines de l’empire de GM.

« Fairfax est toujours sur la bonne voie pour voir la production de la Chevrolet Bolt EV 2027 être lancée d’ici la fin de l’année », a déclaré l’entreprise via un communiqué.

Ce que l’on sait concernant le Chevrolet Bolt EV 2027

Le nouveau modèle sera surtout inspiré de la version VUS de la Bolt, la variante qui portait le suffixe EUV. Cette dernière offrait un peu plus d’espace pour les occupants arrière et pour le chargement.

La Chevrolet Bolt EV 2019 | Photo : D.Boshouwers

On peut aussi s’attendre à un style qui va venir rejoindre le langage de design des autres modèles électriques de la marque, comme l’Equinox EV et le Blazer EV. En fait de dimension, on anticipe un produit qui sera un peu plus petit que l’Equinox EV, et qui sera également vendu moins cher.

L’habitacle sera aussi repensé ; reste à voir si la Bolt continuera d’être un peu différente ou si le design qui sera retenu sera la même que celle des autres produits de la marque.

Performance du Chevrolet Bolt EV 2027

On peut imaginer que la configuration qui sert la version de base de l’Equinox EV serait appropriée, soit une approche à traction offrant 213 chevaux et un couple de 236 livres-pieds. Le petit VUS va également profiter du port de recharge NACS (North American Charging Standard) de Tesla, comme la grande majorité des modèles à travers l’industrie au moment où le véhicule va se pointer en concession.