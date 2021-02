Plus de 100 000 Chevrolet Bolt ont trouvé preneurs depuis l’introduction du modèle sur le marché en 2017, incluant 13 000 unités au Canada. Un franc succès pour le premier véhicule entièrement électrique de Chevrolet. Pour 2022, en plus d’une mise à niveau pour la Bolt que vous connaissez, Chevrolet ajoute le Bolt EUV (Electric Utility Vehicle).

Au premier coup d’œil, ces deux véhicules semblent pratiquement identiques. Pourtant, GM nous assure qu’aucune tôle extérieure n’est partagée entre les deux.

Les proportions plus généreuses du Bolt EUV

Sans surprise, vous aurez compris que le Bolt EUV offre un peu plus d’espace et vise davantage la petite famille. Le style est celui d’un petit VUS. Voici quelques chiffres qui donnent une bonne idée de la différence de format entre les deux modèles.

... Bolt EV 2022 Bolt EUV 2022 Empattement 2600 mm 2675 mm Longueur 4145 mm 4306 mm Largeur 1765 mm 1770 mm Hauteur 1611 mm 1616 mm Voies 1501 mm 1511 mm

La version EUV a donc un empattement et une longueur totale plus généreuse qui se traduit par un peu plus d’espace pour les occupants. La variante EUV est aussi un peu plus lourde à 1681 kg contre 1646 pour la Bolt régulière qui conserve aussi légèrement plus d’espace de chargement avec 470 et 1640 litres (sièges rabaissés) contre 462 et 1611 litres (sièges rabaissés) pour la version EUV.

Photo : Chevrolet Chevrolet Bolt EUV 2022, profil

Avec son poids plus important, la déclinaison EUV concède quelques kilomètres d’autonomie à la Bolt qui en offre toujours 417 pour 2022 ; la liberté du Bolt EUV s’arrête à 402. Ce n’est pas significatif comme écart.

Le Bolt EUV est également le premier véhicule Chevrolet à proposer en option la technologie Super Cruise, ce régulateur de vitesse qui permet une conduite semi-autonomie sur certaines routes.

Intérieur redessiné

À l’intérieur, les deux véhicules sont dotés de nouveaux tableaux de bord, ainsi que de commandes revues et de sièges qui sont plus confortables, selon les représentants de Chevrolet.

Les deux modèles offrent un écran tactile couleur de 10,2 pouces et partagent les commandes intégrées pour la climatisation. L’écran d’infodivertissement est doté d’un affichage en temps réel qui offre plus de détails au conducteur sur le groupe d’indicateurs de couleur configurables de huit pouces.

Il y a aussi un nouveau concept de changement de vitesse électronique qui utilise des boutons à tirer et des boutons-poussoirs. Pour un freinage régénérateur accru, il existe même un nouveau bouton de conduite à une pédale qui maintient le système actif entre les cycles de conduite.

Vous avez aussi droit à un nouveau volant sport à fond plat qui intègre la palette du freinage régénérateur. Des sièges avant ventilés et des sièges arrière chauffants sont livrables sur certains modèles, ainsi qu’un toit ouvrant électrique panoramique (Bolt EUV).

Photo : Chevrolet Chevrolet Bolt EUV 2022, intérieur

Bien connecté

Les technologies comprennent la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que le chargement de téléphone sans fil qui est de série avec le Bolt EUV. Un espace internet 4 G LTE intégré est aussi disponible. Les utilisateurs peuvent parcourir une liste d’applications disponibles telles que Alexa, Spotify, The Weather Channel et bien d’autres, afin de les installer sur le système d’infodivertissement.

Avec Alexa, les conducteurs peuvent utiliser des commandes vocales simples comme faire jouer de la musique, obtenir des indications, passer des appels, écouter des livres audio, contrôler leur maison intelligente, accéder à des dizaines de milliers de compétences Alexa, et bien plus encore — il suffit de demander, et Alexa répondra.

Photo : Chevrolet Chevrolet Bolt EUV 2022, trois quarts arrière

Recharge

Avec le Bolt EUV, Chevrolet offre de série un nouveau cordon de charge à deux niveaux ; il est offert en option avec la Bolt EV. Il est doté d’une fiche interchangeable qui permet de se brancher sur une prise régulière de 120 volts pour la charge de niveau 1 et sur une prise de 240 volts pour la charge de niveau 2, avec une capacité allant jusqu’à 7,2 kW. Pour une vitesse de charge plus rapide de niveau 2, les deux véhicules sont désormais capables de charger le niveau 2 de 11 kW, mais un équipement de charge de niveau 2 séparé (non inclus et nécessitant une installation professionnelle) est nécessaire.

En outre, la capacité de charge rapide CC de série permet à la Bolt EV de recharger jusqu’à 160 km d’autonomie en 30 minutes (154 km pour le Bolt EUV). Une batterie lithium-ion de 65 kWh permet à la Bolt EV d’offrir une autonomie estimée allant jusqu’à 417 km. Avec le Bolt EUV, l’autonomie estimée par GM atteint jusqu’à 402 km. Le moteur fournit toujours 200 chevaux et 266 livres-pieds de couple.

Des prix réalistes pour les Bolt

Le prix de départ pour les deux véhicules est inférieur à celui de la Bolt EV 2021. La Bolt EV commence à 40 348 $ et le Bolt EUV 2022 à 42 348 $ avant les incitatifs fédéraux et provinciaux. Les deux seront chez les concessionnaires cet été. Les prix incluent le transport et la préparation, la taxe de 100 $ sur la climatisation et les frais de concession. Les résidants du Québec ont droit à 8000 $ de subvention du gouvernement provincial et 5000 $ du fédéral.

Cela veut dire qu’une Bolt EV à 40 348 $ va coûter, avec les taxes, 46 390 $, ou 33 390 $ après les rabais applicables. Dans le cas du Bolt EUV, qui commence à 42 348 $, ou 48 689,61 $ après les taxes, il vous reviendra à 35 689,61 $ après les incitatifs.