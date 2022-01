Après tous les retards de production et les problèmes d'incendie qui ont affecté la Chevrolet Bolt au cours de l'année 2021, il se pourrait qu'elle soit sur le point de recevoir un coup fatal, qui pourrait la faire disparaître complètement du paysage.

Les dernières annonces de General Motors concernant ses plans d'électrification, plus tôt cette semaine, comprennent un investissement de quatre milliards de dollars pour construire des versions électriques des camions Chevrolet Silverado et GMC Sierra. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec la petite Bolt, entièrement électrique ? Le plan prévoit que ces pickups électriques seront construits dans l’usine de GM à Orion Township, dans le Michigan. Or, c'est là que la Bolt et sa nouvelle sœur Bolt EUV sont assemblées. Ou l'étaient, jusqu'à ce que tous les problèmes de batterie, de pénurie de puces et d'incendie viennent miner complètement leur production.

Voici une déclaration officielle du porte-parole de GM, Dana Flores :

« La production de la Chevrolet Bolt EV et de l'EUV se poursuivra pendant les activités de conversion de l'usine pour préparer le site à la production des pickups Silverado EV et Sierra EV. Nous ne divulguons pas d'informations supplémentaires pour le moment concernant la production de la Bolt EV ou de la Bolt EUV. » - Dana Flores, porte-parole de GM

Le fait que GM n'ait pas annoncé un nouveau lieu de production pour la Bolt n'est évidemment pas un bon signe pour le modèle et son avenir. Alors que le constructeur automobile affirme qu'il continuera à construire les deux variantes, le fait est qu'il n'en a construit qu'une poignée depuis août 2021, et aucune depuis novembre.

Les causes de tous ces déboires entourant la production de la Bolt sont bien connues, bien sûr, et impliquent un rappel de presque tous les modèles existants et une bousculade subséquente pour obtenir de nouvelles batteries plus sûres du fournisseur LG. Celles-ci ont commencé à arriver dans les installations de GM (bien que l'usine d'Orion reste inactive), mais elles sont toujours destinées à réparer les Bolt rappelées, et non à en construire de nouvelles.

Photo : Chevrolet Chevrolet Bolt EUV

Le sort qui attend probablement la Bolt entièrement électrique est cruel et largement injustifié, puisque le modèle a connu des ventes assez solides en Amérique du Nord avant que les problèmes d'incendie ne surviennent. Selon GM, la Bolt avait le taux de conquête le plus élevé de toutes les voitures Chevrolet depuis son lancement en 2016, et en général les propriétaires se disaient très satisfaits de leur véhicule. La Bolt EUV a été introduite l'année dernière avec de grands espoirs, mais ceux-ci se sont dégonflés avant même que le modèle ait pu s'installer sur le marché.

Il convient de noter que les autres modèles électriques que GM développe pour atteindre ses objectifs d'électrification à plus long terme – l'entreprise souhaite ne produire que des VÉ d'ici 2030 – utilisent la nouvelle batterie Ultium qu'elle a mise au point et non celle, problématique, de la Bolt. Même si la Bolt survit pour se battre encore un jour, ses munitions seront dépassées par rapport à la plupart de ses rivales sur le marché.

Il n'en reste pas moins que la disparition de la Bolt fera des mécontents, et ces mécontents seront surtout des acheteurs soucieux de leur budget qui avaient prévu d'acheter un véhicule électrique produit par GM. Actuellement, le constructeur automobile propose le véhicule électrique de luxe Cadillac Lyriq et le véhicule électrique GMC Hummer qui se vend à un prix exorbitant, et c'est tout. La Bolt n'est peut-être pas aussi sexy que la Mustang Mach-E de Ford, la Model 3 de Tesla ou l'ID.4 de Volkswagen, mais elle pouvait au moins les concurrencer au niveau du prix.