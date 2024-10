Un moteur en moins pour le Chevrolet Colorado 2025

• Chevrolet simplifie son offre avec le Colorado 2025 en retirant la mécanique de base qui était proposée avec le modèle.

La génération actuelle du Chevrolet Colorado, lancée pour l’année 2023, ne compte que sur une seule mécanique, un 4-cylindres turbo de 2,7 litres. Au renouvellement du modèle, trois variantes de cette dernière étaient proposées.

L’an dernier, Chevrolet abandonnait l’une des variantes, nommée Turbo Plus. Cette année, c’est la solution de base de cette mécanique qui est laissée de côté.

Pour vous résumer ça simplement, il ne reste qu’une seule configuration du moteur, soit la plus puissante, celle offrant 310 chevaux et 470 livres-pieds de couple. Celle qui est abandonnée proposait 237 chevaux et 259 livres-pieds de couple.

Cette puissance n’était pas un problème en soi, mais elle limitait la capacité de remorquage à 3500 livres, et la capacité de charge à 1490 livres, plutôt que les 7700 livres et 1710 livres, respectivement, qui sont possibles avec la mécanique conservée.

Le Chevrolet Colorado ZR2 Bison | Photo : Chevrolet

La compagnie n’a pas expliqué les raisons qui ont motivé sa décision, mais on peut deviner qu’une faible demande est derrière, surtout que sur le plan du prix, il n’y avait pas une grosse différence entre les options. On devine que les acheteurs d’une camionnette de ce type préfèrent profiter des capacités du modèle, d’abord et avant tout, plutôt que d’une économie d’essence un peu meilleure, ainsi qu’un prix légèrement inférieur.

Notez que chez GMC, qui propose le modèle Canyon, le moteur le plus puissant est le seul au menu. Voilà qui va simplifier les choses sur la chaîne de montage. L’exercice va aussi s’avérer plus rentable pour la compagnie, et en ces temps où des sommes astronomiques sont engagées envers l’électrification, la maximisation des marges de profits est d’autant plus importante.

Et l’on sait à quel point les profits générés par les camionnettes sont cruciaux pour les constructeurs américains.