• Auto123 effectue un premier essai du Chevrolet Suburban 2025.

Dallas, TX - Au cas où vous ne le sauriez pas, le nom Suburban est le plus ancien utilisé sur le marché. Et pour 2025, le gros VUS est rafraîchi, avec un style revu, de nouvelles technologies et un meilleur choix de motorisations.

Nous sommes allés essayer Suburban de Chevrolet dans la plus grosse ville du Texas, à environ 30 km de l’usine où sont construits tous les Suburban et Tahoe, soit à Arlington.

Voir aussi : Chevrolet Tahoe 2025, premier essai : plus de diesel, plus de technologie

Chevrolet Suburban 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Chevrolet Suburban 2025 - quoi de neuf ?

Sur le plan stylistique, les versions du Suburban héritent de nouvelles calandres, de nouvelles jantes pour chaque version (y compris des options de 24 pouces, les plus grandes jantes jamais offertes avec un Suburban) et, sur certaines versions, d’une signature lumineuse d’accueil. Autre nouveauté : un hayon mains libres qui s’ouvre tant que vous vous trouvez à proximité avec la télécommande.

La grande nouveauté pour 2025 concerne toutefois la version tout-terrain Z71. Elle peut désormais être équipée du moteur 6-cylindres Diesel Duramax de 3,0 litres, qui était auparavant livrable avec d’autres versions telles que RST et High Country.

On note également l’ajout de la plus récente génération du système de conduite autonome Super Cruise, ainsi qu’un écran multimédia de 17,7 pouces de série, le plus massif du segment.

Chevrolet Suburban 2025, avant | Photo : D.Heyman

Design du Chevrolet Suburban 2025 - 8,0/10

Demandez à n’importe quel designer quel est le segment de véhicules le plus difficile à concevoir, et il vous répondra probablement que ce sont les camionnettes et les VUS pleine grandeur. Les VUS et les voitures peuvent avoir des coins arrondis, des phares uniques, etc., mais les gros véhicules, avec leurs larges carénages avant et leurs panneaux de carrosserie conçus pour maximiser l’espace intérieur et la praticité, offrent beaucoup moins de possibilités.

L’équipe chargée du design du nouveau Suburban a cherché à aligner son style avec celui du reste de la gamme. Les phares se situent sous les phares de jour (surélevés), et les bandes à DEL verticales sont futuristes (tout comme l’animation à l’accueil que l’on voit sur les modèles High Country et Premier). À l’arrière, les feux à DEL sont inversés pour donner une allure plus basse et plus large.

Si les jantes de 24 pouces sont grandes, les panneaux qui les ceinturent le sont tout autant. Vous pouvez opter pour le modèle RST et ses pneus de performance à profil bas si vous voulez quelque chose de différent.

Chevrolet Suburban 2025, intérieur | Photo : D.Heyman

Intérieur

Les versions de base LS/LT peuvent accueillir jusqu’à neuf personnes (une banquette avant est livrable en option), mais les sièges de ces modèles sont en tissu. C’est pratique pour transporter des familles nombreuses, mais cette configuration servira probablement à transporter des équipes de travail.

Quoi qu’il en soit, tous les occupants vont apprécier les espaces de rangement aux quatre portières, la deuxième rangée inclinable et coulissante (le Suburban n’est livrable qu’avec trois rangées de sièges) et les commandes de climatisation à la deuxième rangée. Le dossier du siège central de la banquette avant se rabat pour devenir une grande console centrale avec des porte-gobelets et des espaces de rangement.

Le modèle de base est équipé d’un hayon à ouverture manuelle, mais la vitre arrière de tous les modèles peut s’ouvrir indépendamment du hayon, ce qui facilite le chargement.

Avec la version High Country, les sièges, certaines portions des portières et le tableau de bord sont recouverts d’un cuir de haute qualité. Les acheteurs peuvent choisir parmi une sélection de couleurs riches, comme le brun avec des surpiqûres blanches (nos photos), et l’on retrouve parmi les options une console centrale coulissante à commande électrique. En position la plus reculée, les deux porte-gobelets montés sur sa partie deviennent utilisables par les passagers de la deuxième rangée. De plus, un bac de rangement supplémentaire avec tiroir est révélé à l’avant.

Chevrolet Suburban 2025, troisième rangée | Photo : D.Heyman

Les sièges sont confortables et l’espace intérieur est vaste, même à la troisième rangée, où il y a suffisamment de place pour la tête des passagers de grande taille, ainsi que des ports USB-C et des porte-gobelets. L’accès à la deuxième rangée est également facilité grâce à la fonction d’inclinaison et de basculement des sièges, mais comme ceux-ci coulissent, mais ne s’inclinent pas, le fait d’avoir des sièges pour enfants limite l’accès à la troisième banquette.

S’il est spacieux à l’intérieur, sachez que le Suburban coûte 3500 $ de plus que le Tahoe, plus petit, quel que soit le niveau de finition, et qu’il n’offre pas plus d’espace pour les passagers. En revanche, vous bénéficiez d’un espace de chargement plus important : vous pouvez y loger jusqu’à 4092 litres en rabattant les sièges des deuxième et troisième rangées à plat.

Chevrolet Suburban 2025, écran multimédia | Photo : D.Heyman

La technologie dans le Chevrolet Suburban 2025 - 9,0/10

Pour 2025, toutes les versions du Suburban héritent d’un écran tactile de 17,7 pouces associé à un combiné d’instruments à affichage numérique de 11 pouces. Il est livré avec les services intégrés de Google, ce qui signifie que Google Maps est votre système multimédia natif. Il y a aussi l’assistant de Google et la possibilité de se connecter à votre compte Google. Les icônes à l’écran peuvent être déplacées à votre guise et même glissées vers la barre supérieure pour obtenir une liste personnalisée de raccourcis.

La caméra de recul offre plusieurs angles — de haut en bas, au-dessus des roues, à l’avant, à l’arrière et ainsi de suite — et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous connecter aux applications Apple CarPlay et Android Auto sans utiliser un fil.

En revanche, une déception sur le plan audio. Une chaîne audio Bose à 10 haut-parleurs est ce qu’il y a de mieux (un système à six haut-parleurs est proposé de série). C’est bien peu pour un véhicule aussi énorme.

Chevrolet Suburban 2025, système de divertissement pour la deuxième rangée | Photo : D.Heyman

Les écrans, eux, ne manquent pas. En plus de l’équipement de série, il existe en option un rétroviseur à affichage numérique et un système de divertissement pour la deuxième rangée, sur lequel vous pouvez visionner du contenu YouTube et Hulu, et même naviguer sur le web.

Le grand écran prenant beaucoup plus de place au tableau de bord, il n’y a plus d’espace pour la boîte de vitesses à bouton-poussoir du modèle remplacé. Chevrolet est revenu à un sélecteur plus traditionnel, monté sur une colonne, même s’il s’agit toujours d’un levier électronique.

Super Cruise

La cerise sur le gâteau en matière de technologie, c’est la fonction de conduite semi-autonome Super Cruise. Elle est proposée en option avec toutes les versions, à l’exception de la Z71 et de la LS de base. Il est surprenant de constater que même le modèle High Country, le plus haut de gamme, n’en profite pas de série.

Le Suburban 2025 intègre la dernière version de cette technologie, ce qui signifie que lorsqu’elle est activée, elle peut, en plus de maintenir la vitesse et la distance, effectuer des changements de voie de façon automatique. Si le système détecte que la circulation devant est trop lente, il cherchera automatiquement une occasion pour doubler ; il va aussi s’écarter du chemin si un véhicule arrive rapidement par l’arrière.

Le système fonctionne également à basse vitesse, ce qui rend les longs trajets moins pénibles. On peut dire que le système Super Cruise est le meilleur système autonome aujourd’hui disponible.

Chevrolet Suburban 2025, moteur | Photo : D.Heyman

Les motorisations du Chevrolet Suburban 2025 - 8,5/10

Trois groupes motopropulseurs sont au menu, et ils sont pratiquement tous livrables avec toutes les versions :

1) Le V8 de 5,3 litres (355 chevaux, 383 lb-pi), de série

2) Le V8 de 6,2 litres (420 chevaux, 460 lb-pi)

3) Un turbodiesel de 3,0 litres (305 chevaux, 495 lb-pi)

La nouveauté pour 2025 est que la version tout-terrain Z71 bénéficie désormais de l’option du moteur diesel, et que toutes les variantes, à l’exception de la LS de base, peuvent être équipées de l’une ou l’autre des trois mécaniques. Tous les modèles, à l’exception de la version de base LS, peuvent être équipés de l’un ou l’autre des trois moteurs. Chaque bloc gagne également en puissance et en couple cette année, avec des augmentations d’environ 30 chevaux et 30 lb-pi de couple. À noter que la déclinaison LS n’est offerte qu’avec le 5,3 litres.

Si les V8 n’ont pas le couple du diesel, ils ont la puissance, qu’ils délivrent en douceur. GM a perfectionné ces moulins au fil des ans et ils ronronnent agréablement.

Chevrolet Suburban 2025, trois quarts avant | Photo : D.Heyman

Conduite du Chevrolet Suburban 2025 - 7,5/10

Si vous recherchez la douceur d’abord, une version équipée de roues plus petites est ce qu’il vous faut. Dans ce cas, les flancs du pneu font partie intégrante du système de suspension et absorbent facilement les chocs. Les roues de 24 pouces sont superbes, mais même équipées de la suspension pneumatique et des amortisseurs adaptatifs qui sont proposés en option, les lois de la physique sont ce qu’ils sont et vous allez ressentir les bosses.

Ces gros flancs réduisent la sensation et la réponse de la direction. Nous avons conduit un modèle équipé de pneus de 24 pouces, puis un autre équipé de pneus de 18 pouces, et la différence de maniabilité entre les deux était perceptible.

Bien sûr, le Suburban demeure un gros VUS à carrosserie sur cadre. En aucun temps croit-on se trouver au volant d’une voiture. On ressent les chocs à travers le châssis et la carrosserie, il y a des réverbérations lorsque vous passez sur des bosses répétées, etc.

Prix canadiens du Chevrolet Suburban 2025

- Suburban LS 2025 - 78 499 $

- Suburban LT 2025 - 85 999 $

- Suburban Z71 2025 - 90 999 $

- Suburban RST 2025 - 91 999 $

- Suburban Premier 2025 - 99 999 $

- Suburban High Country 2025 - 106 499 $

Chevrolet Suburban High Country 2025, de profil | Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur le Chevrolet Suburban 2025

Quelle est la capacité de remorquage du Suburban ?

Si vous souhaitez les capacités maximales, c’est le modèle à deux roues motrices, avec le V8 de 6,2 litres, que vous devrez sélectionner, car il peut tracter jusqu’à 3674 kg (8100 livres). Si vous avez besoin de la transmission intégrale, les modèles équipés du V8 de 6,2 litres peuvent remorquer jusqu’à 3357 kg (7400 livres). Par ailleurs, la fonction Super Cruise fonctionne également avec une remorque attelée et il est possible de « voir » les angles morts de la remorque tout comme elle peut voir les angles morts du camion en temps normal.

Le Suburban sera-t-il produit en version tout électrique, comme son cousin le Cadillac Escalade ?

Pour l’instant, non. Nous en avons parlé avec Chevrolet, et il semble que ce soit une réelle possibilité, probablement lorsque le Suburban sera entièrement redessiné dans quelques années.

Le mot de la fin

Le Chevrolet Suburban 2025 rend justice à son nom célèbre, de la même manière que le modèle l’a toujours fait : il y a énormément d’espace à intérieur, la conduite est solide et confortable, la finition à l’intérieur est juste et la puissance de chacun des trois moteurs convient parfaitement à ce mastodonte. Ajoutez à cela les nouvelles technologies proposées, une belle touche de modernité ce véhicule au nom historique et ancien.

Les concurrents du Chevrolet Suburban 2025

- Ford Expedition MAX

- GMC Yukon XL

- Jeep Grand Wagoneer

- Nissan Armada

- Toyota Sequoia

Chevrolet Suburban High Country 2025, arrière | Photo : D.Heyman

Chevrolet Suburban 2025, volant, tableau de bord | Photo : D.Heyman

Chevrolet Suburban 2025, console centrale de deuxième rangée | Photo : D.Heyman