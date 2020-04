La prochaine génération du combo Chevrolet Silverado/GMC Canyon est prévue pour l’horizon 2022-2023. Lorsque les modèles se pointeront, on pourrait avoir droit à des changements importants sous le capot.

En fait, selon une information publiée sur le site Muscle Cars and Trucks, les trois mécaniques existantes qui servent le modèle seraient toutes sacrifiées. Si dans le cas du moteur de base 4-cylindres de 2,5 litres (200 chevaux et 191 livres-pieds de couple) la chose est moins étonnante, elle l’est plus en ce qui concerne le V6 de 3,6 litres. Ce moteur est très bien adapté aux produits actuels avec ses 308 chevaux et 275 livres-pieds de couple.

Le même sort serait réservé à la mécanique Diesel Duramax, un 4-cylindres de 2,8 litres de 186 chevaux et 369 livres-pieds de couple.

Toujours selon Muscle Cars and Trucks, la prochaine génération hériterait du 4-cylindres turbo de 2,7 litres de GM, un bloc qui est déjà au service des modèles pleine grandeur Silverado et Sierra, respectivement chez Chevrolet et GMC. Pour fins de comparaisons, cette mécanique propose une cavalerie de 310 chevaux et un couple de 348 livres-pieds de couple. Une boîte automatique à 10 rapports est associée à cette mécanique.

Lorsque les nouveaux modèles se pointeront, ils profiteront d’une évolution de l’architecture actuelle appelée 31XX-2. Les versions présentement commercialisées sont montées sur la plateforme 31XX. Les nouvelles bases harmoniseront les versions offertes à travers la planète, les rendant presque identiques sur tous les marchés où elles sont vendues, y compris l’Australie et la Thaïlande.

À noter, celles qui sont proposées en ce moment à travers le monde profitent également de la même plateforme, mais les versions avancées au Canada et aux États-Unis présentent plusieurs variations importantes par rapport à leurs homologues internationaux.

