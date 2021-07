Une version Trail Boss pour le Chevrolet Colorado 2022

La camionnette Colorado commence à prendre de l’âge au sein de la famille de produit Chevrolet, mais elle aura droit à une petite injection rafraîchissante pour la prochaine année avec l’ajout d’une variante Trail Boss au catalogue.

Si le nom vous dit quelque chose, c’est qu’une version portant ce nom est déjà proposée avec la camionnette pleine grandeur Silverado.

L’équipement supplémentaire qui compose l’ensemble Trail Boss sera installé par le concessionnaire. Il pourra être ajouté aux déclinaisons LT et Z71. Il inclut un ensemble qui rehausse la suspension d’un pouce, propose des roues différentes et sert des plaques de protection sous la carrosserie. De plus, il offre un traitement visuel distinct qui va rendre la mouture reconnaissable au premier coup d’œil. C’est semblable à ce que le niveau de finition AT4 propose du côté de GMC avec le modèle jumeau du Colorado, le GMC Canyon.

Ainsi, des crochets de remorquage rouges (caractéristique des modèles AT4 chez GMC), des logos noirs, de même que des roues noires de 17 pouces provenant de la version ZR2 sont de la partie.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Chevrolet Chevrolet Colorado Z71

Pour vous donner une idée du prix, il est annoncé à 2995 $ sur la version LT et à 2895 $ avec la variante Z71, le tout en devise américaine.

Du reste, le Chevrolet Colorado 2022 demeure le même et sera toujours livrable avec trois mécaniques distinctes, soit un bloc 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres, un 4-cylindres turbodiesel de 2,8 litres, ainsi que le valeureux moteur V6 de 3,6 litres de l’entreprise.

Ironiquement, le grand frère du Chevrolet Colorado, le Silverado, devrait se voir gâter de l’ensemble hors route ZR2 lors de la mise à niveau qui lui est réservée pour 2022, un groupe qui était jusqu’ici réservé au modèle Colorado.

On assiste en quelque sorte à une harmonisation de l’offre entre les deux formats de camionnettes, mais surtout, à une bonification de cette dernière, et ce, d’un côté comme de l’autre.