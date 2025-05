General Motors rappelle environ 880 000 camionnettes et VUS équipés du moteur V8 de 6,2 litres. Cela fait suite à une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), enquête provoquée par des plaintes reçues de propriétaires, dont certains ont dû faire remplacer le moteur de leur véhicule.

Les modèles touchés sont les Chevrolet Silverado 1500, Tahoe et Suburban, GMC Sierra 1500, Yukon et Yukon XL et Cadillac Escalade et Escalade ESV, tous des années-modèles 2021 à 2024.

Le total fourni pour le nombre de véhicules rappelés ne concerne que les États-Unis. GM au Canada émettra un rappel des mêmes modèles pour le même problème, et a confirmé aujoud'hui que quelques 50 000 véhicules sont affecté au pays.

Le GMC Yukon XL 2023 |

Le problème

L'entreprise affirme que des problèmes de fabrication affectant le vilebrequin et/ou les bielles peuvent entraîner des dommages au moteur, ce qui peut entraîner une perte de puissance et un calage. L'entreprise ne précise pas le problème exact, mais la solution proposée suggère qu'il pourrait s'agir d'un problème de lubrification qui devient apparent à haute température.

La solution

Les propriétaires seront invités à apporter leur véhicule chez leur concessionnaire, où les techniciens inspecteront le moteur. Si aucun dommage n'est constaté, ils changeront l'huile et le filtre en utilisant un produit à viscosité plus élevée. Un nouveau bouchon de remplissage sera également installé pour s'adapter à la nouvelle huile.

Dans les cas où les moteurs ont subi des dommages, l'entreprise n'a pas non plus précisé sa ligne de conduite, mais il est probable que ces moteurs devront être remplacés.

GM affirme qu'elle enverra des avis aux propriétaires des véhicules concernés. L'entreprise prévoit également d'inspecter tous les véhicules ciblés encore en inventaire chez les concessionnaires pour qu'ils soient réparés au besoin.