Avant du Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 Photo : Chevrolet

• Chevrolet présente le Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024.

En 2017, lorsque Chevrolet a présenté la variante ZR2 de son Chevrolet Colorado, on découvrait un véhicule aux compétences hors routes extraordinaires. Comme ce n’est jamais assez dans cet univers, la compagnie ajoutait en 2019 une variante Bison, encore plus capable d’aller se perdre loin des sentiers battus.

En fait, Chevrolet suit la même stratégie avec la nouvelle génération du Colorado que l’ancienne ; l’introduction du modèle d’abord, suivi de la livrée ZR2, puis de la déclinaison Bison. Cette version, pour vous donner une idée, a tous les outils pour concurrencer la variante Raptor du Ford Ranger, ainsi que la nouvelle mouture Trailhunter du nouveau Toyota Tacoma 2024.

Pour comprendre ce qui différencie la version Bison, il est important de rappeler ce qui définit la ZR2, car la première est construite à partir de la deuxième.

Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024, hors route Photo : Chevrolet

C’est quoi on Chevrolet Colorado ZR2?

À la base, le Colorado ZR2 est équipé de différentiels avant et arrière qui peuvent être verrouillés, de pneus de 33 pouces et d’amortisseurs DSVV (Dynamic Suspensions Spool Valve) fournis par l’entreprise ontarienne Multimatic. Ces derniers utilisent des chambres séparées pour contrôler le flux d’huile nécessaire à l’intérieur de l’amortisseur en conduite tout terrain, ce qui se traduit par des ajustements extrêmement rapides pour obtenir le bon rendement lorsque les surfaces sont accidentées. Mieux, ils assurent une plus grande douceur sur le bitume.

Un modèle ZR2 propose aussi un faciès différent avec un plus grand angle d’attaque pour la conduite hors route. Bref, il est impossible de ne pas le reconnaître.

C’est quoi on Chevrolet Colorado ZR2 Bison?

Le groupe Bison est un ensemble qui peut être servi sur un modèle ZR2. Il ajoute des amortisseurs de contrôle de rebond, également le fruit de l’entreprise Multimatic. Ceux-ci aident à prévenir les à-coups très durs lorsqu’on frappe une bosse très prononcée ou qu’on rencontre des trous importants.

C’est essentiel à la mission de cette variante, car si la version ZR2 est destinée aux sentiers hors route plus traditionnels, où l’on peut naviguer des obstacles à basse vitesse, un modèle Bison est pensé pour la conduite à haute vitesse dans le sable, un peu comme on peut le voir avec des courses de type Baja. Ses modes de conduite incluent d’ailleurs un réglage Baja. Ce dernier, lorsque le contrôle de lancement est activé, reconnaît le type de surface sur laquelle il se trouve afin d’offrir l’adhérence maximale au décollage.

Le modèle profite aussi d’une kyrielle d’éléments qui sont le fruit d’une collaboration avec l’entreprise AEV (American Expedition Vehicles) qui est basée au Montana. Elle livre au Colorado ZR2 Bison ses jantes de 17 pouces ceinturées de pneus de 25 pouces, des élargisseurs d’ailes, des pare-chocs AEV avec une partie avant capable d’accueillir un treuil (un treuil AEV sera livrable en tant qu’accessoire), des plaques de protection, ainsi que l’emblème AEV sur les appuis-tête avant et les tapis toutes saisons.

La roue de secours de 35 pouces est montée dans la caisse afin de dégager l’espace nécessaire sous le véhicule pour les excursions extrêmes.

Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024, sur les roches Photo : Chevrolet

Quelles sont les capacités du Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024?

Ce que la variante Bison propose se rapproche des compétences du Colorado. Il faut comprendre que le but avec ce véhicule n’est pas d’offrir la meilleure capacité de remorquage, mais bien le meilleur rendement hors route. Ainsi, à titre d’exemple, un Colorado régulier peut tracter des charges atteignant 7700 livres. La limite est à 6000 livres avec une version ZR2, 5500 avec une déclinaison ZR2 Bison.

En fait d’équipement, puisque cette proposition vient se placer au sommet de la gamme, on peut s’attendre à retrouver les mêmes éléments qu’on savoure avec d’autres livrées plus riches, comme un écran tactile de 11,3 pouces pour le système multimédia, le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, une prise de 120 volts à la caisse, des phares et des feux à DEL, ainsi qu’un rétroviseur à atténuation automatique.

Quelles sont les prix du Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024?

Pour ce qui est des prix, ils n’ont pas encore été dévoilés. À titre de référence, la variante ZR2 est offerte à un peu plus de 56 000 $ au Canada. On peut donc s’attendre à quelque chose autour de 60 000 $ et des poussières pour ce Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024.

Profil du Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 Photo : Chevrolet