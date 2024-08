• Chevrolet préparerait la voiture la plus puissante de son histoire, un bolide inspiré de la Corvette.

• La rumeur court qu’il pourrait s’agir de la Zora, une voiture qui offrirait plus de 1000 chevaux.

• La prochaine Corvette à nous parvenir devrait être la version hybride, en 2023.

Lorsque les constructeurs effectuent des présentations lors de journées réservées aux investisseurs, on apprend souvent des choses intéressantes. C’est le cas cette semaine alors que du côté de General Motors (GM), le président Mark Reuss y est allé de quelques nouvelles qui font jaser.

L’une d’elles est même mystérieuse. Elle concerne la Corvette et ce qui est prévu pour son avenir. En gros, le dirigeant a parlé de deux nouveaux véhicules. Le premier est une variante, une pure et dure, dont les performances sont si extraordinaires qu’il nous « est impossible de les imaginer », selon lui.

Selon tout ce qui se dit depuis la présentation, il ne s’agirait pas de la version hybride à traction intégrale du modèle qui est prévue pour 2023, car il a mentionné que les deux modèles prévus étaient pour 2024. Pour se situer, la livrée hybride qui va nous parvenir sera équipée du moteur V8 de 6,2 litres de la voiture actuelle, mais avec l’apport de moteurs électriques entraînant l’essieu avant, elle proposerait plus de 600 chevaux et 500 lb-pi de couple.

On aurait donc droit à quelque chose de plus probant que cela. Les images qui ont été montrées pendant la présentation cachaient bien sûr les modèles mystérieux, mais la rumeur court voulant que le premier soit la prochaine variante ZR1. Une fuite de documents survenue plus tôt faisait état d’un bolide offrant 850 chevaux et 825 lb-pi de couple. La cavalerie serait l’affaire d’un nouveau moteur répondant au nom de code LT7.

Ça, c’est pour le premier modèle, donc. Concernant le deuxième, c’est là que c’est encore plus intrigant. Mark Reuss, parle d’une voiture aux « performances incroyables ». Celle-ci va montrer à la planète ce dont GM est capable en établissant « la référence mondiale en matière de performance pour Chevrolet ».

Le modèle en question pourrait bien être la Zora (en l’honneur de Zora Arkus-Duntov qui a été surnommé le père de la Corvette en raison du travail effectuée lors sur le modèle à ses débuts). Cette Zora associerait le moteur LT7 à des unités électriques pour une capacité totale supérieure à 1000 chevaux. Ce qui ajoute à cette supposition, c’est que Mark Reuss n’a pas appelé cette voiture une Corvette, mentionnant seulement qu’elle sera basée sur la structure de la cuvée actuelle, la C8.

La version ZR1 serait attendue en 2024, alors que la potentielle Zora débuterait en 2025.

Et c’est sans compter sur le fait qu’on travaillerait sur un VUS, ainsi que sur une berline Corvette, les deux qui seront tout électriques. Décidément, nous aurons des choses intéressantes à nous mettre sous la dent.