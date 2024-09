Le nom Corvette ne deviendra pas une marque de GM

Il y a plusieurs années, des rumeurs avaient fait surface voulant que GM considère faire du nom Corvette une sous-marque au sein de l’empire de General Motors (GM). Lesdites rumeurs faisaient état de la commercialisation de plusieurs modèles différents portant le nom de Corvette, dont une berline et un VUS, en plus des variantes traditionnelles de la sportive que l’on connaît bien.

Qu’importe ce qui s’est passé en coulisse depuis ce temps, le projet semble mort et enterré. En effet, lors d’un épisode de l’émission Jay Leno’s Garage consacrée à la nouvelle Corvette ZR1 de 2025, Mark Reuss, le président de GM, a exclu l’idée que le nom Corvette devienne une marque à part entière.

Le dirigeant confirme que la Corvette va demeurer au sein de la famille Chevrolet, car elle incarne l’essence même de la marque, le meilleur des mondes en matière de rapport qualité-prix, ici dans le cas d’un modèle de haute performance.

Écusson Corvette sur la Chevrolet Corvette ZR1 2025 | Photo : Chevrolet

Quant à la Corvette 2025, ses livraisons devraient débuter bientôt, mais la variante ZR1 n’est pas attendue avant l’année prochaine. Les prix n’ont pas été annoncés, mais considérant le niveau de performance, il faut s’attendre à la voir être la plus chère de la gamme. On peut s’attendre à des factures entre 170 000 $ et 225 000 $ de ce côté-ci de la frontière.

Incroyablement, cette variante ZR1 pourrait se voir éclipser par une autre version de performance. Des modèles d’essais ont été aperçus et pourraient bien être la déclinaison Zora (du nom de l’un des pères de la Corvette, Zora Arkus-Duntov), qui combinerait le V8 biturbo de 5,5 litres de la livrée ZR1 avec le moteur électrique de la variante hybride E-Ray.

La version ZR1 propose déjà 1064 chevaux. On peine à imaginer jusqu’où la folie pourrait aller.