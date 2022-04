L’arrivée d’une Chevrolet Corvette à moteur central a grandement fait jaser il y a deux ans, ébranlant la tradition propre au modèle. Certains adeptes ont accepté le changement, d’autres non.

Et bien, une autre transformation, radicale, va s’opérer au cours des prochaines années, soit celle de l’électrification. On savait la chose éminente, mais elle a été confirmée ce matin par le grand patron de General Motors (GM), Mark Reuss. Sur la chaîne CNBC, il a confirmé qu’une Corvette électrique se pointerait assez rapidement, après le lancement d’une version hybride en 2023.

La Corvette électrique va bien sûr utiliser la plateforme Ultium de GM. Quant au nom du modèle, celui de E-Ray a déjà été avancé et il est fort logique ; nous verrons bien. Dans la vidéo partagée avec l’annonce, on devine qu’un modèle hybride est en action, car un moteur V8 peut être entendu en arrière-plan.

Photo : Chevrolet La future Corvette électrifiée, avant

En matière de puissance, pour attirer les acheteurs, on s’attend à ce que les performances soient encore plus importantes. C’est aussi la norme lorsqu’on combine un moteur à essence avec une unité électrique. Ainsi, avec une version Z06 qui va se pointer avec 670 chevaux bientôt, on peut s’attendre à encore plus avec une version hybride et une autre électrique. Le chiffre de 1000 chevaux circule à travers les branches ; il faudra voir.

Autre détail intéressant dans la vidéo : les roues avant commencent à tourner avant celles d’arrière, confirmant la traction intégrale. On peut s’attendre à cette configuration pour le modèle hybride et celui tout électrique.

Bien sûr, nous allons surveiller la chose de près et vous revenir avec plus de détails lorsque GM nous en fournira.