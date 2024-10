Avec une vitesse de pointe enregistrée de 375 km/h, la Corvette ZR1, avec Mark Reuss au volant, devient la voiture la plus rapide de l’histoire de General Motors (GM).

Chevrolet a annoncé mardi que la nouvelle ZR1 avait atteint cette vitesse de pointe impressionnante lors d’une séance d’essai sur l’ovale à haute vitesse du centre de tests ATP Automotive Testing à Papenburg, en Allemagne.

Cette performance marque un record pour une Corvette de production et fait du modèle le plus rapide véhicule de l’histoire de GM. Et c’est sans compter qu’un modèle nommé Zora, encore plus puissant, serait en préparation.

Une configuration « Top Speed » pour le circuit

La voiture utilisée pour cet exploit était équipée du châssis et d’un ensemble aérodynamique (de série) de la ZR1. Les pneus étaient des Michelin Pilot Sport 4S montés sur des jantes en aluminium, et le tout fonctionnait en mode « Top Speed », spécialement développé par Chevrolet pour les circuits.

La Chevrolet Corvette ZR1 | Photo : Chevrolet

Le président de General Motors, Mark Reuss, était au volant pour cette tentative. Il a atteint cette vitesse alors que le moteur tournait à la limite en sixième vitesse. Pour valider officiellement le record, il a parcouru l’ovale dans les deux sens, prenant en compte les vents et les gradients, pour obtenir une moyenne. Cette procédure est cruciale pour que le record soit homologué dans les livres.

Une concurrence difficile à suivre

La Corvette ZR1 devance des concurrents prestigieux comme la Lamborghini Revuelto (349 km/h) et la Ferrari SF90 Stradale (339 km/h). Certes, des voitures plus rapides existent, mais elles coûtent toutes plus d’un million de dollars.

La ZR1 n’arrivera en concession que l’année prochaine, et Chevrolet n’a pas encore annoncé son prix, mais on estime qu’il se situera dans les six chiffres, probablement autour de 200 000 $. Ce serait un nouveau record pour une sportive américaine.

Des performances exceptionnelles

Sous le capot, la Corvette ZR1 cache une bête : un V8 de 5,5 litres à deux turbo, générant une puissance maximale de 1064 chevaux. Le moteur est couplé à une transmission automatique à double embrayage à huit vitesses.

La ZR1 se distingue également par sa fenêtre arrière en deux parties, un clin d’œil au design de la Corvette de 1963, mais dont la séparation est une fonction aérodynamique moderne.

Pour ceux qui recherchent encore plus de performances, l’ensemble ZTK Performance ajoute des modifications aérodynamiques permettant d’augmenter la force d’appui maximale à 544 kg.

Une Corvette encore plus puissante en préparation ?

Des rumeurs circulent quant à une future variante encore plus puissante de la Corvette, probablement baptisée Zora. Ce modèle pourrait intégrer un moteur électrique à l’avant, surpassant ainsi les performances de la ZR1. Cependant, Chevrolet n’a pas encore confirmé officiellement de projets au-delà de la ZR1.

Après le test de la Corvette ZR1... | Photo : Chevrolet