Chevrolet dévoile la Corvette ZR1X et ses 1250 chevaux

Chevrolet a dévoilé une autre version de la Corvette, une autre variante encore plus puissante de sa super sportive. Après la ZR1, voici la ZR1X, une bombe offrant une puissance totale de 1250 chevaux.

Oui, vous avez bien lu.

Il va sans dire, aucune autre variante à travers l’histoire du modèle n’a proposé une telle orgie de puissance. Pour gérer le tout, on retrouve toujours une boîte automatique à huit rapports pour le lien avec les roues arrière, alors que pour les roues avant, un moteur électrique offrant 186 chevaux et 145 lb-pi de couple est là en renfort.

Voilà pourquoi le combiné est à 1250 forces.

| Photo : Chevrolet

« Dès le premier jour, nous avons conçu l’architecture de la Corvette à moteur central en pensant à la ZR1X. Il s’agit de la plateforme la plus révolutionnaire de l’histoire de

Corvette », a déclaré Ken Morris, le premier vice-président de General Motors (GM).

Dans les entrailles du modèle, on retrouve le V8 biturbo de 5,5 litres de la ZR1, un moteur qui profite d’une configuration à vilebrequin plat.

Pour ce qui est de la configuration motrice avant, c’est bien sûr emprunté à la variante hybride E-Ray. Il est à noter qu’il n’y a pas de connexion physique entre les deux sources d’énergie de la ZR1X, et le système de propulsion électrifié. La recharge s’effectue par le biais des efforts régénérateurs de l’unité d’entraînement avant.

Le bloc-batterie de la ZR1X est de 1,9 kWh comme avec l’E-Ray. L’énergie utilisable a été augmentée afin d’offrir des accélérations plus vives. Il en résulte un temps hallucinant au 0-97 km/h, soit moins de 2,0 secondes.

Pour le quart de mile, Chevrolet indique que le temps sera sous les 9,0 secondes.

| Photo : Chevrolet

Pour ce qui est de la conduite, Chevrolet indique que le système de contrôle du châssis conçu pour l’E-Ray a fait l’objet d’une mise à jour importante pour cette ZR1X. On a en fait affûté tout ce qui pouvait l’être pour améliorer la conduite sur route et les performances sur piste. Chevrolet explique que La « ZR1X surveille en permanence le comportement du conducteur et les conditions du véhicule afin de combiner la puissance sur les deux essieux pour assurer la réactivité et la gestion de la traction. »

Quantité de caractéristiques ont été développées pour la piste. Soyons francs, c’est là que pourra être exploité ce modèle, et non sur les routes. Par exemple, un mode pour préserver l’énergie pour les longues séances, un autre pour maximiser la puissance pour un tour de qualification, etc.

Les freins ont été conçus spécifiquement pour cette variante. Les disques de freins (carbone céramique) font 16,5 pouces à l’avant, pour vous donner une idée. Le modèle est chaussé de pneus Michelin PS4S.

Enfin, l’ensemble de performance ZTK est offert en option. Il propose des ressorts plus fermes et des pneus Michelin Pilot Cup 2R, entre autres.

La liste des caractéristiques de cette voiture est interminable, en fait. Nous vous avons ici livré l’essentiel.

| Photo : Chevrolet

| Photo : Chevrolet

| Photo : Chevrolet

| Photo : Chevrolet

| Photo : Chevrolet