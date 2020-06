La Chevrolet Malibu vit sur du temps emprunté

Le coronavirus est en voie de faire une autre victime dans l’univers automobile, soit la Chevrolet Malibu. En fait, il ne sera pas responsable directement de sa disparition, mais il pourrait accélérer son départ.

En fait, chez GM comme partout ailleurs, il faut désormais trouver des façons d’économiser. Or, les premières victimes dans ces circonstances sont les modèles qui connaissent le moins de succès et, vous l’aurez deviné, la Malibu est du lot.

Initialement, Chevrolet avait prévu effectuer une mise à jour du modèle autour de 2023 alors que l’année 2025 aurait représenté sa dernière année. Maintenant, c’est plutôt autour de 2022-2023 que sa disparition aura lieu.

Chevrolet va accélérer la disparition de la Malibu afin d’atténuer la dévastation financière causée par la pandémie de coronavirus en cours, selon un récent rapport. Il est maintenant prévu que la berline prenne sa retraite dans environ deux ans.

En mettant fin à la production plus tôt que prévu, GM pourra se concentrer sur des véhicules plus rentables et plus populaires, comme les VUS et les camionnettes. Elle pourra également allouer plus d’argent au développement d’une nouvelle génération de véhicules électriques.

Photo : Chevrolet Chevrolet Malibu 2019, avant

Chevrolet n’a pas commenté le dossier, mais les sources qui se sont confiées au site GM Authority semblent fiables.

Quant à la Malibu, ses ventes annuelles ont chuté à 131 917 unités en 2019, soit une baisse de 8,7 % par rapport à 2018. La voiture a terminé l’année à environ 35 000 unités de la Ford Fusion (qui est aussi sur le point de tirer sa révérence), mais confortablement devant la Kia Optima. À sa défense, même les canons du segment ont encaissé des reculs ; la Honda Accord a vu ses ventes baisser de 8 %, ce qui est à peu près égal à la moyenne du segment, tandis que la Toyota Camry a essuyé un recul de près de 2 %.

Considérant cette réalité, il serait étonnant de voir Chevrolet accoucher d’un modèle de 10e génération. Généralement, lorsqu’un produit est en préparation, on finit toujours par l’apprendre. En ce moment, c’est le néant, ce qui n’augure rien de bon.