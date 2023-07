Logo de Chevrolet Bolt EUV 2023 Photo : D.Boshouwers

En avril dernier, lorsqu’on a appris que la Chevrolet Bolt, et son pendant utilitaire, le Bolt EUV, allaient disparaître, on a eu un pincement au cœur. Voilà un modèle apprécié par le public et de surcroît abordable dans l’univers du véhicule électrique. On s’entend que ce n’est pas la norme en ce moment.

On comprenait la raison. La structure de la Bolt est vieillissante et General Motors (GM) s’apprête à lancer ses premiers modèles montés sur la plateforme Ultium, plus efficace. La Bolt ne semblait plus avoir d’avenir.

Mais voilà que la compagnie tient un discours qui laisse croire qu’elle pourrait changer d’idée, du moins si l’on se fie au contenu d’une entrevue qu’a livrée la cheffe de la direction de GM, Mary Barra, à un animateur de radio du Michigan, Kai Ryssdal. Elle y a déclaré ceci :

« La Bolt est un véhicule qui a généré beaucoup d’intérêt et suscité beaucoup de loyauté. Je ne peux pas si le modèle va revenir, car je ne parle pas de futurs produits, mais il s’agit d’un véhicule important dans notre portefeuille. La différence entre notre technologie de deuxième génération (Bolt) et celle de troisième génération, qui est l’approche Ultium, est une réduction de 40 % du coût de la batterie. Nous tirons aussi avantage des noms de nos véhicules qui sont plus connus dans l’industrie. Les gens qui conduisent un Equinox aujourd’hui vont savoir ce que leur réserve un Equinox EV. » - Mary Barra, GM

Dans cette optique, la Bolt pourrait également être considérée comme un nom connu chez Chevrolet. Qui plus est, aucun modèle de la taille de la Bolt n’est actuellement annoncé avec la technologie Ultium. Voilà un modèle qui pourrait très bien se positionner sous l’Equinox EV, surtout que GM a déjà confirmé qu’il y aurait éventuellement un modèle électrique sous l’Equinox EV.

Chevrolet Bolt EV 2022 blanche Photo : V.Aubé

Disons que les propos de Mary Barra laissent la porte ouverte à un retour du modèle. Rien n’a été annoncé ou confirmé, mais la planète Web s’est enflammée vendredi dernier. Il faudra voir ce qui sera ultimement décidé.