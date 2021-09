Chevrolet présente un Silverado mis à jour pour 2022

La génération actuelle du Chevrolet Silverado nous a été présentée en septembre 2018 comme modèle 2019. Dans l’ordre des choses, elle a droit à une mise à niveau pour la prochaine année alors qu’elle entreprend sa quatrième année sur le marché.

Et pour le nouveau millésime, Chevrolet s’est attardé ce qui est depuis longtemps son talon d’Achille, soit l’habitacle de son produit. Lorsqu’on le compare à ceux des Ford F-150 et Ram 1500, il tombe toujours à court.

Voici donc en quoi consistent les mises à jour pour 2022, à part évidemment la nouvelle variante ZR2, sur laquelle nous faisons un reportage à part.

D’abord, la première chose que l’on remarque, c’est la présence d’une planche de bord en partie redessinée et modernisée. Cette dernière présente de nombreux matériaux à l’aspect plus haut de gamme, ce qui ne nuira pas. Bien sûr, ce qui nous est présenté sera réservé aux versions plus huppées de la gamme, mais quand même, on doit parler d’un pas en avant, à première vue. La version High Country, notamment, bénéficie de nouveaux matériaux comme des boiseries à pores ouverts. Il faudra bien sûr monter à bord d’une cabine, toucher et sentir le tout, afin de voir si Ford et Ram ont à s’inquiéter.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado High Country 2022, intérieur

Du siège du conducteur, il sera désormais possible de consulter un groupe d’instruments à affichage numérique, le tout sur écran de 12,3 pouces. Bien sûr, la personnalisation sera possible pour voir afficher les informations que l’on souhaite. Au centre de la console, un nouvel écran tactile de 13,4 pouces s’impose et devient le plus gros de la catégorie. Outre les applications Apple CarPlay et Android Auto accessibles sans fil, le nouveau système multimédia de Chevrolet propose l’assistance vocale, les cartes et la boutique d’applications de Google.

Super Cruise

Cependant, le plus gros ajout à la dotation, c’est la fonction Super Cruise qui permet la conduite mains libres sur 320 000 km d’autoroutes à travers l’Amérique du Nord. L’option ne sera pour l’instant livrable que sur la version High Country, mais on peut s’attendre à ce que l’offre s’étende plus tard à d’autres variantes de la famille. Et, note intéressante, la nouvelle génération du Super Cruise fonctionne lorsqu’une remorque est attelée à l’arrière. Le système est également en mesure d’effectuer un changement de voie de façon autonomie, mais pas lorsqu’une remorque est attachée.

Les versions plus bas de gamme qui ne pourront jouir de ces éléments vont quand même profiter d’améliorations en matière de sécurité, notamment avec l’inclusion de plus de caractéristiques de série.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado High Country 2022, trois quarts arrière

Mécaniquement, Chevrolet mentionne avoir amélioré son moteur 4-cylindres turbo de 2,7 litres pour le raffiner, notamment avec un réajustement de la boîte automatique qui lui est associée. Au passage, le couple passe de 383 à 420 livres-pieds. Les Silverado équipés du 6-cylindres en ligne Diesel Duramax de 3 litres bénéficient quant à eux de mises à jour à la hauteur du châssis et de l’ensemble de remorquage. Le résultat, c’est que la capacité de tractage passe de 9500 à 13 300 livres.

Les prix des nouveaux modèles sont bien sûr attendus, tout comme les détails concernant les différences qui pourraient toucher les versions qui nous seront réservées, mais ça ne devrait pas trop tarder avant qu’on en sache un peu plus.

Le modèle est attendu au printemps de 2022, mais nous allons suivre la situation de près, car avec la crise des puces électroniques, plus rien ne semble tenir avec les prévisions.