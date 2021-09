Chevrolet présente la version ZR2 de son Silverado 2022

Lorsque Chevrolet a dévoilé les changements qu’elle apportait à son modèle le plus vendu, la camionnette Silverado, une des choses qui a retenu l’attention, c’est bien sûr l’arrivée d’une variante ZR2. Il s’agit d’une approche que l’on savoure depuis quelques années avec le plus petit pick-up de l’entreprise, le Colorado.

Ne voyez pas en elle une concurrente des Ford F-150 Raptor ou Ram 1500 TRX, cependant. Ce n’est pas l’objectif principal. Le premier Silverado ZR2 est équipé d’un V8 de 6,2 litres et 420 chevaux, de pneus tout-terrain Goodyear Wrangler Territory de 33 pouces et d’amortisseurs Multimatic avancés. Ces derniers font toute la différence et l’ensemble de ces éléments vont faire de cette variante ZR2 la plus compétente de la marque en conduite hors route.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado ZR2 2022, trois quarts avant

Esthétiquement, l’air menaçant des modèles concurrents n’y est peut-être pas, mais le Silverado ZR2 sera facilement reconnaissable. Son style met en évidence un capot, une grille et un pare-chocs distincts à l’avant, tout comme des crochets d’arrimage qui empruntent le rouge, question de ne pas passer inaperçus.

Concernant le pare-chocs, sa hauteur irrégulière permet au véhicule de profiter d’un angle d’approche de 31,8 degrés. Selon Chevrolet, c’est supérieur à celui de n’importe quel autre Silverado, y compris le modèle Z71 et la version Trail Boss qui profite d’une suspension relevée de deux pouces. La variante ZR2 est quant à elle plus haute d’un demi-pouce que le Trail Boss. Pour ce qui est des configurations, elle n’est proposée qu’avec une carrosserie à cabine double et des caisses de chargement courtes ou standard.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado ZR2 2022, hayon

En matière de capacité, le remorquage est fixé à 9000 livres avec un attelage conventionnel et la charge utile peut aller jusqu’à 1440 livres. En plus des amortisseurs Multimatic, les ressorts profitent d’un réglage spécifique au modèle et le mode de conduite Terrain va permettre aux aventuriers d’aller où d’autres n’oseront pas se risquer.

Nous aurons assurément plus de détails à vous fournir sur cette version lorsqu’elle sera sur le point de débarquer chez nous. Évidemment, nous avons déjà hâte de la conduire.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado ZR2 2022, intérieur

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado ZR2 2022, phare