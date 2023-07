Chevrolet Traverse 2024 : GM présente la nouvelle génération

• Le Chevrolet Traverse 2024 redessiné fait une entrée remarquée.

Chevrolet a dévoilé les premières images et informations concernant la nouvelle génération de son VUS Traverse. Des modèles camouflés sont à l’essai depuis quelques mois du côté des États-Unis et ce que la compagnie vient de présenter concorde avec ce qui a été aperçu sur les routes.

Les changements sont nombreux. Allons-y avec l’essentiel.

Le nouveau Chevrolet Traverse 2024 Photo : Chevrolet

Extérieur du Chevrolet Traverse 2024

La première chose qui frappe avec la nouvelle mouture, c’est son style, beaucoup plus affirmé et robuste. Ce que la compagnie a fait s’apparente à ce que Nissan a réalisé avec la plus récente génération de son Pathfinder. Un design anonyme et quelconque a laissé sa place à un style nettement plus reconnaissable et agressif.

Au menu, on va retrouver quatre versions, soit LS, LT, Z71 et RS. À l’exception de la version LS, les autres profitent à la base d’une configuration intérieure à sept places, avec des sièges de type capitaine à la deuxième rangée. Avec la version LS, on retrouve deux banquettes derrière la première rangée, pour un maximum de huit places. Cette approche est livrable avec la variante LT.

Esthétiquement, les deux premiers modèles présentent des styles plus similaires, mais les livrées Z71 et RS ont chacune des personnalités très distinctes.

Design du nouveau Chevrolet Traverse 2024 Photo : Chevrolet

Celle qui détonne le plus pour ce modèle, c’est la version Z71. Elle propose un style plus musclé, une garde au sol relevée de plus d’un pouce, des pneus tout-terrain, un faciès offrant un meilleur angle d’attaque, des plaques de protection sous la carrosserie, des pneus tout-terrain, des crochets rouges pour le remorquage, des jantes exclusives de 18 pouces, des modes de conduite, une voie élargie, ainsi le groupe remorquage et le contrôle en descente.

Avec cette déclinaison, Chevrolet souhaitait changer l’image du Traverse. « Notre nouveau Traverse est conçu et fabriqué pour se comporter et ressembler davantage à un VUS. Mené par la nouvelle version Z71, le Traverse 2024 s’appuie sur le succès de son prédécesseur et nous permettra sans aucun doute d’être dans les allées d’un plus grand nombre de clients », a déclaré Scott Bell, le vice-président de Chevrolet.

Le modèle RS va aussi se différencier, lui qui va reposer sur des jantes de 22 pouces et porter plusieurs accents noirs, notamment pour les roues, les moulures et les rails de toit. Sa suspension va aussi profiter de réglages plus sportifs. On peut donc s’attendre à un comportement routier plus probant avec cette version.

L'habitacle du Chevrolet Traverse 2024 Photo : Chevrolet

Intérieur du Chevrolet Traverse 2024

À l’intérieur, on a droit à une métamorphose. La planche de bord est dominée par un écran de 17,7 pouces pour le système multimédia et de 11 pouces pour le bloc d’instruments. Le sélecteur de vitesses est passé de la console centrale à la colonne de direction. Derrière la première rangée de sièges, le volume est à 2763 litres derrière la première rangée. C’est pratiquement identique à ce que propose la version actuelle, soit 2781 litres.

En matière de sécurité, on a droit à une foule de nouvelles caractéristiques, notamment avec le groupe Chevrolet Safety Assist 2. Nous aurons l’occasion de revenir là-dessus lors de la présentation complète et l’essai du modèle.

Chevrolet Traverse Z71 2024 gris Photo : Chevrolet

Moteur du Chevrolet Traverse 2024

Enfin, la grosse nouvelle avec le Chevrolet Traverse, et les rumeurs allaient dans cette direction, c’est l’arrivée d’une nouvelle mécanique sous le capot. Le V6 de 3,6 litres est donc tassé pour faire place à un 4-cylindres turbo de 2,5 litres. Cette plus petite mécanique offrira plus de puissance à 315 chevaux et 317 lb-pi de couple (données préliminaires annoncées par Chevrolet). C’était de 310 chevaux et 266 lb-pi de couple avec le V6. Une boîte automatique à neuf rapports va faire équipe avec la mécanique. La traction intégrale est de série partout. Il est d’intérêt de noter que la version Z71 va profiter d’un système à double embrayage plus sophistiqué.

Décidément, ça nous donne envie de l’essayer celle-là, car ce qui est annoncé sur papier est intéressant.

Chevrolet Traverse RS 2024 rouge Photo : Chevrolet

Note importante, la capacité de remorquage demeure à 5000 livres.

Pour le reste, il faudra faire l’essai du modèle et de ses différentes versions pour se faire une meilleure idée. Les ventes sont en recul depuis un certain temps déjà ; l’arrivée d’une nouvelle mouture va aider.

L’assemblage du modèle sera lancé avant la fin de la présente année et les premières versions sont attendues au début de 2024 chez les concessionnaires. Les prix sont à venir.