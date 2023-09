• Auto123 effectue un premier essai du Hyundai Kona 2024.

Ayer’s Cliff, Québec - Le Kona original qui a vu le jour en 2018 offrait une ligne conventionnelle, simple et sympathique. Lorsque la version électrique s’est jointe à la famille, Hyundai a simplement utilisé le modèle existant, retiré le moteur à essence et installé une batterie ; voilà, vous aviez un modèle électrique.

Pour cette seconde génération, Hyundai a procédé à l’inverse. Les designers ont d’abord créé un modèle électrique (pour des questions de proportions) et ensuite adapté le modèle à essence à partir de cette base.

Ainsi, la version 2024 gagne près de six pouces en longueur et un pouce en largeur. Le Kona passe du plus petit dans son segment au milieu de peloton, corrigeant ainsi une certaine lacune du modèle d’ancienne génération, soit un manque d’espace.

Cela se traduit par trois pouces supplémentaires pour la place des jambes à l’arrière. La zone de chargement a également été considérablement améliorée, offrant 179 litres supplémentaires pour un total de 733.

Hyundai Kona 2024, trois quarts arrière Photo : B.Charette

Le design du Hyundai Kona 2024

À l’avant, le Kona 2024 présente un design épuré avec un feu de position fin qui traverse toute la largeur. La calandre précédente a été remplacée par une autre pourvue de volets actifs, pour une meilleure circulation de l’air. Les changements se retrouvent également à l’arrière avec un feu au design élégant.

Pour ceux qui recherchent un style plus audacieux, la version N Line offre des accents assortis à la couleur de la carrosserie, un becquet arrière accrocheur et des pare-chocs et jantes spécifiques.

Versions et mécaniques du Hyundai Kona 2024

Le Kona se présente en version Essential et Preferred avec moteur 2,0 litres et 147 chevaux. Viennent ensuite les modèles N Line et N Line Ultimate avec moteur 1,6 litre turbo. La version électrique va se joindre à la famille en 2024, mais Hyundai est restée muette à propos d’une future version N, qui était arrivée tard avec la première génération du véhicule.

Pas de changement sous le capot, donc. Le temps nécessaire pour atteindre les 100 km/h à l’arrêt est d’environ 9,4 secondes. Avec les variantes N Line, la puissance est à 190 chevaux et 195 lb-pi de couple.

Les quelques chevaux perdus par rapport à l’ancienne génération sont redevables à la transmission automatique à huit rapports qui remplace la boîte DSG à double embrayage à sept rapports. La nouvelle boîte sera sans doute plus fiable à long terme, mais n’a pas le même empressement sur la route.

Fiche technique du Hyundai Kona Preferred 2024

Fiche technique du Hyundai Kona N Line 2024

Hyundai Kona 2024, intérieur Photo : Hyundai

Le Hyundai Kona 2024, à l’intérieur

Hyundai a mis l’accent sur le confort de l’habitacle. Les sièges chauffants et ventilés, en option, ainsi que le volant chauffant, seront appréciés par les conducteurs par temps froid. Les écrans du système multimédia et du bloc d’instruments ont été remplacés par deux unités plus modernes de 12,3 pouces, intégrés dans un cadre harmonieux. Les passagers avant et arrière bénéficient de plusieurs ports USB-C pour la recharge de dispositifs électroniques.

La console centrale a été réduite, et le déplacement des boutons du sélecteur de rapports sur une tige derrière le volant libère de l’espace pour du rangement avec un porte-gobelet ajustable, notamment. Le passager avant profite d’une petite tablette de rangement sur le tableau de bord.

S’asseoir sur le siège arrière est beaucoup moins pénible.

Technologies de sécurité et d’aides à la conduite

Des systèmes avancés d’aides à la conduite sont également prévus. Un système de stationnement à distance (accessible via la télécommande), une caméra pour les angles morts, une assistance au centrage dans la voie et un avertisseur de trafic transversal avant viennent s’ajouter à la liste des fonctionnalités désormais offertes avec le Kona. Ils s’ajoutent aux aides existantes, notamment l’alerte de collision avant, le régulateur de vitesse adaptatif et le système d’alerte de sortie en toute sécurité.

Hyundai Kona 2024, trois quarts avant Photo : B.Charette

Les prix du Hyundai Kona 2024

Le Kona haut de gamme pousse désormais à 38 500 $ et cela sans les frais de transport et de préparation (1925 $) et les frais de concessionnaire (699 $). Le modèle d’entrée de gamme est à 26 000 $. C’est 2350 $ de plus que l’an dernier. Même si le prix augmente, le Kona demeure une très bonne affaire avec une garantie et une fiabilité supérieures à la moyenne.

Comment est la conduite du Hyundai Kona 2024 ?

L'ancien Kona était assez bruyant, un problème qui est presque entièrement résolu avec le nouveau modèle. Cette amélioration, combinée à une meilleure isolation acoustique ailleurs dans le véhicule, fait du nouveau Kona un produit beaucoup plus agréable pour les trajets journaliers.

La boîte automatique est plus agréable à utiliser au quotidien que la boîte DSG dont le comportement était un peu saccadé, mais le surplus de poids donne un peu plus de travail au moteur et l’on perd un peu de souplesse dans la conduite.

Nous n’avons pas essayé un Kona 2024 équipé du moteur de base avec le nouveau châssis, mais en suivant la même logique, nous croyons que la puissance, qui était déjà insuffisante avec l’ancienne mouture, le sera toujours ; ça risque d’être un peu plus problématique avec un surplus de poids d’environ 200 livres.

Hyundai Kona 2024, arrière Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Le Hyundai Kona 2024 propose un design moderne, une technologie avancée et des caractéristiques de sécurité impressionnantes. Cependant, les performances du moteur de base pourraient ne pas satisfaire certains conducteurs.

N’empêche, il faut saluer Hyundai qui ose aller s’aventurer hors des sentiers battus avec des modèles grand public qui sortent de l’ordinaire. Le style donne une allure presque futuriste à ce modèle et un chic que l’on voit peu souvent dans ce segment de marché.

