La Chrysler Grand Caravan 2025 sera vendue moins cher et mieux équipée que l’année dernière. Le prix de départ du modèle a été fixé à 47 700 $ au Canada, soit 3220 $ de moins que l’année dernière.

Chrysler Grand Caravan 2025 — quoi de neuf ?

Outre la baisse des prix, la fourgonnette profite d’un plus grand nombre d’équipements de série, à savoir un écran tactile de 10,1 pouces pour le système multimédia UConnect 5, un bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de 7 pouces, la Super Console de Chrysler et des sièges en similicuir (avec surpiqûres Light Diesel).

Le système Uconnect5 ajoute au modèle plus de services connectés qu’auparavant ; par exemple, les utilisateurs peuvent connecter deux téléphones simultanément via Bluetooth et avoir accès aux commandes Amazon Alexa.

Parmi les autres nouvelles caractéristiques de série, citons la mémoire pour le siège conducteur, un système de climatisation à trois zones, les quatre réglages manuels et les pare-soleil de la deuxième rangée. Sur le plan technologique, la Grand Caravan est désormais équipée de la surveillance des angles morts, de l’aide au stationnement arrière et du régulateur de vitesse adaptatif.

Intérieur de la Chrysler Grand Caravan 2025

Parmi les équipements de série qui reviennent, citons les sièges à huit réglages électriques pour le conducteur, les sièges avant et le volant chauffants, ainsi que la connectivité sans fil avec les applications Android Auto et Apple CarPlay. Le système de sièges Stow « n Go aux deuxième et troisième rangées est bien sûr présent, tout comme les portes latérales coulissantes à commande électrique.

La fourgonnette d’entrée de gamme de Chrysler peut accueillir 7 personnes, et jusqu’à 906 litres de chargement à l’arrière. La Super Console comprend un espace de rangement accessible à la deuxième rangée.

Chrysler Grand Caravan 2025, trois quarts arrière | Photo : Chrysler

Motorisation de la Chrysler Grand Caravan 2025

Pas de changement ici. La fourgonnette est à nouveau propulsée par le moteur Pentstar V6 de 3,6 litres, une mécanique qui s’associe à une boîte automatique à neuf rapports ; la puissance est de 287 chevaux et le couple de 262 lb-pi. Le véhicule est monté sur des roues de 17 pouces.

Prix canadiens de la Chrysler Grand Caravan 2025

Cette année encore, une seule version de la fourgonnette Grand Caravan est offerte, la SXT, au prix de 47 700 $, ou 49 995 $ avec les frais. Les acheteurs qui en veulent plus se tourneront vers la Pacifica avec ses trois versions et son groupe motopropulseur hybride en option.

La Grand Caravan 2024 peut être commandée dès maintenant ; Chrysler prévoit l’arrivée des modèles chez les concessionnaires vers la fin de l’année.