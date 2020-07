La semaine dernière, nous vous annoncions que la division canadienne du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) avait décidé de conserver le nom Grand Caravan au pays pour l’année 2021, même si le modèle actuel arrive en fin de production et n’est officiellement pas remplacé.

Maintenant, prenons un bref moment pour regarder en quoi va consister l’offre avec cette Grand Caravan 2021.

Comme nous le rapportions, nous allons retrouver deux versions, soit une proposition de base ainsi qu’une autre nommée SXT. Les prix seront respectivement de 37 995 $ et 39 995 $. Au diable la notion de fourgonnette abordable.

La version de base, qui correspond à l’ancienne livrée SXT (2020), propose des sièges de tissu aux deux premières rangées, ainsi que l’approche Stow « n Go pour la troisième banquette. On retrouve aussi avec l’équipement standard le système multimédia Uconnect 4 avec écran de sept pouces, la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la téléphonie Bluetooth. On profite aussi de l’entrée sans clef et du démarrage à bouton-poussoir.

Photo : FCA Chrysler Grand Caravan 2021, intérieur

Sous le capot, on va être servi par le V6 Pentastar de 3,6 litres, jumelé cette fois à la boîte automatique à 9 rapports du groupe. L’ancienne Grand Caravan profitait du même moteur, mais sa boîte auto ne comptait que six engrenages. La puissance a fait des gains modestes, passant de 283 à 287 chevaux, puis de 260 à 262 livres-pieds de couple. Au passage, le bloc consomme en moyenne un litre de moins aux 100 kilomètres sur l’autoroute.

En passant à la déclinaison SXT, on ajoute des roues en aluminium de 17 pouces, une grille active, des phares automatiques, des caches de rétroviseurs assortis à la couleur de la carrosserie, un miroir intérieur pour voir ce qui se passe à l’arrière, des sièges avant ajustables de façon électrique (huit positions pour le conducteur, quatre pour le passager), un système de climatisation à trois zones, ainsi que des tapis protecteurs.

Photo : FCA Chrysler Grand Caravan 2021, profil

En options, différents éléments pourront être ajoutés à chacune des variantes. Par exemple, avec la proposition d’entrée de gamme, vous pouvez y aller avec l’ensemble SafetyTec qui comprend des caractéristiques de sécurité comme les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière, l’alerte de collision frontale avec freinage d’urgence, l’assistance au stationnement arrière, la détection des piétons avec freinage d’urgence, ainsi que des vitres avant qui ne nécessitent qu’une seule touche pour être activées.

Avec la version SXT, on peut opter pour le démarrage à distance, un volant et des sièges avant chauffants, un groupe qui comprend l’ouverture électrique des portières coulissantes et du hayon, la suite SafetyTec, la radio satellite Sirius XM, de même qu’un ensemble de remorquage qui porte la capacité à 3600 livres.

L’arrivée du modèle dans les concessions aura lieu au cours des prochains mois.