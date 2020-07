La division canadienne du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), on peut encore l’appeler comme ça malgré l’annonce d’hier, avait de grandes choses à nous annoncer aujourd’hui, soit le fait que le nom Grand Caravan allait demeurer au Canada en 2021 malgré l’abandon du modèle Grand Caravan que l’on connaît.

Mêlés ? Mais non, car rien ne pourrait être plus simple. En fait, FCA, conscient de l’impact de cette appellation au Canada, décide de la conserver en créant une nouvelle variante de la Chrysler Pacifica pour l’année modèle 2021. Ainsi, en dépit de la disparition du modèle Dodge Grand Caravan que l’on connaît à la fin de la présente année, le nom va subsister chez Chrysler alors qu’on retrouvera la Chrysler Grand Caravan comme solution plus « économique » à la Chrysler Pacifica qui est commercialisée depuis quelques années déjà.

Pour 2021 donc, la gamme comptera deux versions de la Chrysler Grand Caravan alors que cinq déclinaisons de la Chrysler Pacifica seront au menu. Cette dernière profite de changements de mi-parcours cette année avec un nouveau traitement à la hauteur du faciès, notamment, ainsi que d’importantes retouches à l’intérieur.

La Chrysler Grand Caravan, elle, ne jouira pas de ces transformations. Elle prendra l’allure de la Pacifica 2020 et se présentera en version plus simplifiée.

Photo : FCA Chrysler Grand Caravan 2021, trois quarts avant

Moins chère ? Assurément, mais il faudra voir, car si les prix des deux livrées de la Grand Caravan ont été annoncés, on attend toujours ceux des variantes de la Pacifica. Et il faut mettre de suite un bémol à l’expression « moins chère », car le prix de base de la « nouvelle » Chrysler Grand Caravan sera de 37 995 $. En configuration SXT, il faudra ajouter 2000 billets.

Notre premier réflexe est bien sûr de brandir l’argument voulant que la Grand Caravan ait toujours plu au grand public en raison de son prix de base plus intéressant. C’est vrai, mais FCA rétorque rapidement que la majorité des modèles qui ont été écoulés en 2019, soit exactement 49,3 %, étaient des versions Premium Plus à 43 945 $. Quant à la proposition de base CVP (Canadian Value Plus) à 32 845 $, elle a compté pour 20,3 % des ventes.

On ne nous parle pas des incitatifs par contre, mais ça, c’est une autre histoire.

On comprend néanmoins la stratégie et la rétention du nom ne devrait pas nuire. Rappelons que nos voisins du Sud ont opté pour l’appellation Voyager pour cette « même » version d’entrée de gamme.

Un chiffre qui aide à comprendre : depuis 2010, quelque 90 % des fourgonnettes vendues par FCA au Canada portaient le nom Grand Caravan. Aux États-Unis, la proportion tourne autour de 50 %.

Photo : FCA Chrysler Grand Caravan 2021, intérieur

Voilà pour le nom et pour l’explication du geste posé par la division canadienne de Stellantis. Pardon, du groupe FCA.

Nous vous reviendrons avec un deuxième article demain sur ce que réserve l’offre en 2021, tant pour la Grand Caravan que pour la Pacifica.

Photo : FCA Chrysler Grand Caravan 2021, profil