Alors que Chrysler célébrait discrètement ses 100 ans le 6 juin dernier, un autre changement important passait tout aussi inaperçu : la mise sur glace de sa transition vers une gamme 100 % électrique. L’entreprise, qui promettait en 2022 un premier véhicule électrique en 2025 et une gamme tout électrique d’ici 2028, semble rétropédaler, comme bien d’autres constructeurs confrontés à un marché moins enthousiaste qu’anticipé.

Un futur incertain, mais des plateformes prometteuses

Le lancement du VUS électrique qui était prévu pour 2026, et qui devait marquer le renouveau de la marque, est maintenant reporté « jusqu’à nouvel ordre ». En coulisses, Stellantis prépare plutôt une relance plus pragmatique. Ralph Gilles, chef du design chez Stellantis, a confirmé au groupe Automotive News que Chrysler allait « expérimenter » avec les plateformes STLA Medium et STLA Large, capables d’accueillir autant des moteurs à combustion que des groupes motopropulseurs hybrides ou électriques.

Une gamme actuelle à bout de souffle

Actuellement, Chrysler survit à peine avec deux fourgonnettes quasi identiques — la Caravan et la Pacifica — dont la popularité décline. Un rafraîchissement de la Pacifica est prévu pour 2026, inspiré du concept Halcyon, avec des boucliers et calandres plus modernes. Mais ce n’est pas ce léger remodelage esthétique qui permettra de remettre la marque sur les rails.

Le concept Halcyon de Chrysler | Photo : Chrysler

Une relance axée sur la polyvalence

La plateforme STLA Medium, déjà utilisée avec des modèles comme le Peugeot 3008 et le Citroën C5 Aircross, ainsi que la STLA Large, qui supporte les versions thermiques et électriques du Jeep Wagoneer S et de la nouvelle Dodge Charger, pourraient servir de base à une nouvelle gamme Chrysler. L’objectif : offrir une gamme variée, accessible, qui peut plaire à plus de consommateurs.

Chrysler cherche encore son avenir

Alors que Stellantis prend le temps d’évaluer ses options, une chose est claire : Chrysler devra faire bien plus que simplement moderniser une fourgonnette pour vivre son deuxième siècle. Une relance crédible passe par des modèles inédits, une vision cohérente et, surtout, des véhicules désirables.