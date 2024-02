Stellantis adopte à son tour les chargeurs NACS de Tesla

En début de semaine, Stellantis a annoncé à son tour qu’elle allait adopter les chargeurs NACS (North American Charging Standard) de Tesla, et ce, à partir de 2026.

La firme devient l’une des dernières d’importance à effectuer le saut. On se souviendra que le bal s’est amorcé en mai 2023 avec Ford. Quantité d’autres fabricants ont suivi au cours des mois suivants, ce qui fait que la grande majorité des constructeurs seront équipés à court terme des ports de recharge utilisés par Tesla.

Pour les propriétaires, rappelons que ça signifie un accès à quelque 12 000 bornes Tesla.

Une borne de recharge Tesla Photo : D.Boshouwers

Plusieurs modèles électriques sont attendus chez Stellantis d’ici 2026, dont les VUS Wagoneer S et Recon chez Jeep, ainsi que la camionnette 1500 Rev chez Ram. Pendant la période de transition, la compagnie va mettre à la disposition des propriétaires des adaptateurs afin qu’ils puissent utiliser le réseau si leur véhicule est équipé du port CCS (Combined Charging System).

« Les clients sont gagnants lorsque l’industrie s’aligne sur des normes ouvertes. Nous sommes heureux d’annoncer notre soutien et notre adoption du connecteur NACS, une étape importante pour tous les clients sur la voie de la recharge ouverte et transparente, » a déclaré Ricardo Stamatti, premier vice-président de Stellantis pour l’énergie et la recharge au niveau mondial.

Stellantis fait également partie d’un groupe de sept qui a annoncé, en juin 2023, le développement et le déploiement d’un réseau de recharge (Ionna) comptant 30 000 bornes, tant en ville que sur les autoroutes nord-américaines. Outre Stellantis, le groupe compte aussi sur BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia et Mercedes-Benz.

Les véhicules électriques de toutes les marques pourront utiliser les chargeurs Ionna. Le réseau est compatible avec les modèles équipés de connecteurs NACS ou CCS.