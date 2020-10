En collaboration avec ShuttleControl.

Des changements majeurs dans l'industrie d’automobile ont créé des opportunités jamais vues auparavant pour la croissance. Il n’y a aucun doute que l'industrie a réagi à plusieurs nouvelles technologies, innovations et changements de marché qui perturbent les méthodes traditionnelles de gestion des affaires. Des facteurs tels que de nouvelles préférences des consommateurs, l'incertitude du marché et l'intensification de la concurrence obligent les concessionnaires d’automobiles à réagir avec plus de flexibilité qu’avant.

Les progrès des technologies de communication numérique et des appareils mobiles augmentent les attentes des consommateurs. Les gens s'attendent désormais à avoir plus d'informations et une expérience numérique qu'ils peuvent emporter avec eux où qu'ils aillent. La façon dont les gens perçoivent les services de mobilité est l'un des aspects essentiels des tendances émergentes qui mettent davantage l'accent sur la technologie.

Pour l'industrie automobile, ces services de mobilité peuvent inclure des services de navette, la collecte et livraison de véhicules pour service, des livraisons de pièces automobiles, ainsi que des livraisons de véhicules d’achat, des essais routiers à domicile et bien d'autres encore. La demande de ces services a connu une augmentation significative depuis la pandémie COVID-19.

Avec plus de demandes pour les plates-formes de transport intégrées, l’amélioration des services de mobilité peut transformer le fonctionnement quotidien des opérations des concessionnaires. ShuttleControl est une nouvelle entreprise née à Montréal, qui sert à offrir exactement cela - en fournissant une solution digitale pour les entreprises qui aide à augmenter l'efficacité opérationnelle et la satisfaction de la clientèle tout en facilitant leurs vies. La plate-forme est remplie de fonctionnalités clés pour gérer votre mobilité quotidienne, conserver de l’information détaillée de chaque trajet et raffiner l'expérience que les clients reçoivent.

ShuttleControl propose actuellement une solution pour la gestion de service des navettes, le ramassage et le dépôt des voitures, les essais routiers à domicile, la livraison de pièces et la livraison de véhicules, aux concessionnaires d’automobiles du Canada et des États-Unis. La plate-forme et l'application ShuttleControl Driver fonctionnent ensemble pour transformer les opérations quotidiennes des concessionnaires, tout en 5 façons simple.:

1. Offrez à vos clients une expérience inoubliable

Pour les clients, ne pas savoir quand ils seront ramassés est une source d'anxiété. Donnez-leur la tranquillité d’esprit en leur montrant en temps réel la position de leur chauffeur de navette ou de voiturier. Cela augmentera non seulement la satisfaction des clients, mais réduira le taux d'appels chronophages que vos conseillers reçoivent des clients demandant où se trouve la navette. Cela réduit également le stress de votre équipe, leur permettant de concentrer leur énergie sur les clients et leur travaille devant eux.

2. Arrêtez de perdre du temps avec un stylo et du papier

C’est l’année 2020. Pourquoi utiliser un stylo et du papier pour gérer n'importe quel emploi du temps? En fin de compte, cela coûte au concessionnaire du temps et de l'argent, et ensuite il y a le client qu’on oublie. Éliminer les maux de tête et envoyer tout simplement les informations de prise en charge directement au téléphone intelligent du chauffeur.

3. Suivez chaque voyage pour mieux comprendre vos résultats

Tous ces trajets en navette, cueillettes avec voiturier et livraisons de pièces peuvent vraiment s'additionner! Pourquoi ne pas suivre chaque trajet créé, chaque kilomètre parcouru et chaque client que vous avez aidé pour vraiment comprendre le retour sur investissement de chacun de vos services? Heureusement, ShuttleControl capture automatiquement toutes ces informations et facilite la lecture des données pour une prise de décision sans soucis.

4. Regroupez vos ressources sur plusieurs sites pour plus d’efficacité

Si vous êtes un groupe de concessionnaires avec plusieurs endroits co-localisés, il y a beaucoup d'argent à économiser en mettant en commun vos chauffeurs et vos véhicules. Au lieu d'avoir un ou deux chauffeurs pour un seul endroit, utilisez la répartition intelligente de ShuttleControl pour regrouper vos chauffeurs à partir des endroits co-localisés et leur faire ramasser et déposer les clients dans la même zone. Cela réduira les temps d'attente des clients et le kilométrage que vous mettez sur vos véhicules, afin de réduire les factures d'essence et l'usure du véhicule.

5. Rendre la communication simple et facile pour l'équipe de service

Nous savons tous que les choses peuvent devenir incroyablement occupées dans le service après-vente. Assurer une communication transparente entre les mécaniciens, les conseillers et les chauffeurs est essentiel pour une expérience client exceptionnelle.

L'évolution des demandes des clients, en particulier parmi les jeunes qui recherchent une plus grande connectivité numérique, signifie que l'adaptation aux nouvelles technologies est devenue essentielle. Gardez vos clients bien informés en offrant une meilleure visibilité et un suivi de leurs trajets en navette, tout en simplifiant l'ensemble du processus de mobilité. Les gérants de concession devraient y voir une opportunité incroyable d'élargir leur portefeuille de services et de renforcer leur fidélité à la marque.

Nous avons interrogé Erik Bissonnette, Directeur Général de Spinelli Honda, sur l'utilisation des services de mobilité avant qu’ils soient abonner à Shuttle Control, et il a déclaré:

« C’était vraiment archaïque. C’était un système de tableau magnétique. On avait d'un côté les reconduites et l’autre côté les aller chercher, et chaque conseiller technique remplissait tous les matin un petit papier en mettant le nom, l’endroit, le numéro de téléphone et l'heure. »

Stéphane Séguin, Directeur du Service chez Hyundai Gabriel Ouest à propos de l'utilisation des services de mobilité avant de s’abonner à ShuttleControl:

« L’ancien système qu’on avait c’était sur Excel. Alors on avait beaucoup de problèmes de communication, de savoir ou ce que le chauffeurs était rendu, ou même avec rapport du nombre de kilométrage qu’on avait pour chaque trajet. »

Michelle Lacaille, Directeur du Service chez 440 Ford Lincoln:

« Nous avions l'habitude d'appeler le chauffeur quand il est sur la route et il devait prendre des notes, parfois pendant qu'il conduit. Puis, ShuttleControl est venu me voir avec cette application et j'ai trouvé ça extraordinaire - nous avons pu envoyer des adresses - pas de notes, pas d'appels téléphoniques, pas de paperasse. Nous avons commencé le service ShuttleControl avec le service de navette, puis on a ajouté le transfert des véhicules d’une concession à autre, puis le service de ramassage de pièces. »

À mesure que la mobilité devient de plus en plus centrée sur l'utilisateur, les services de transport doivent s'adapter aux besoins, aux habitudes et aux préférences des clients. Les tendances de mobilité nouvelles et émergentes telles que les services d'abonnement évoluent constamment et se retrouvent partout, tels que les centres urbains denses aux communautés rurales et aux petites villes.

ShuttleControl a conçu son modèle de prix de manière équitable, afin de vous aider avec la croissance de votre entreprise. Nous facturons par le nombre de trajet que vous effectuez. Donc, si vous êtes un petit concessionnaire à faible volume, vous ne paierez pas beaucoup, et les gros concessionnaires auront les clients pour soutenir notre plate-forme abordable. L'industrie automobile a également tendance à être de nature très cyclique, sensible aux expansions et aux ralentissements économiques et saisonniers. Cela a été largement prouvé par la récente pandémie mondiale. Dans des moments comme celui-ci, vous vous verriez dépenser beaucoup moins pour notre plateforme. Élargir la portée de vos services de mobilité peut donc élargir votre clientèle et offrir un coussin de sécurité dans n'importe quel scénario économique.

« Si vous avez un service de navette, ShuttleControl c’est un incontournable. » - Erik Bissonnette

Cette transformation des services de mobilité est une opportunité incroyable pour les concessionnaires d’optimiser leurs opérations, ce qui contribuera à élargir les marges. Cela déplace l'attention vers une expérience mémorable avec la marque du concessionnaire, ce qui lui confère une valeur après-vente qui incite les clients à revenir. ShuttleControl facilite l'ensemble du processus - gérer tous les aspects des opérations, l'analyse des données, l'engagement et la satisfaction des clients et l'utilisation de la flotte. Les concessionnaires n'auront plus jamais besoin de rechercher ailleurs.