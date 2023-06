Photo : Classic Car Auctions

• Le groupe Gallery-Aaldering a découvert une collection de 230 voitures anciennes classiques aux Pays-Bas.

• Parmi les modèles retrouvés, une quantité de perles signées Jaguar, Ferrari, Cadillac, Mercedes-Benz et BMW.

• La vente de ces véhicules aura lieu en ligne à compter du 19 mai prochain.

Le rêve de tout amateur de voiture ancienne, c’est de trouver, une fois dans sa vie, une bagnole abandonnée au fond d’un garage, d’une grange, etc. Des barn finds, comme on dirait en anglais.

Des découvertes du genre, il y en a eu plusieurs au fil de l’histoire, mais plus le temps avance, plus ce genre de trouvaille se fait rare. Même que chaque fois qu’une collection laissée à elle-même est mise à jour, on se dit que c’est peut-être la dernière fois. Et pourtant…

Et pourtant, une brochette de 230 classiques a été dégotée récemment aux Pays-Bas. Il s’agit de la collection d’Ad Palmen, un ancien propriétaire de concession. Les pièces que l’on retrouve sont absolument incroyables, hormis le fait qu’elles ont toutes besoin d’un nettoyage et d’une bonne remise à niveau.

Et c’est aussi la beauté de la chose ; les modèles semblent tous d’origine.

En vente le 19 mai

La collection a été partagée avec le monde entier en prévision de la vente aux enchères qui sera organisée par le groupe Classic Car Auctions. Elle va se mettre en branle le 19 mai, ce qui vous laisse le temps de bien analyser les forces en présence pour faire vos choix, si vos moyens vous le permettent.

Et du choix, il y en a. De vielles Alfa Romeo, des Jaguars, des BMW, des Ferrari, des Maserati, c’est à rendre fou. Les images nous font même voir quelques superbes Facel Vega.

La collection compte aussi une Mercedes-Benz 300 S Roadster, quelques Ford Thunderbird et Chevrolet Corvette, ainsi qu’une Lincoln Continental de la génération 1958-1960. On peut même voir une Continental Mark II dans la vidéo partagée par ceux qui ont trouvé les modèles, Gallery Aaldering.

Plusieurs millions de dollars seront récoltés avec la vente de ces perles.

