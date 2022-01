Commandes suspendues temporairement pour le Ford Maverick

Ford est aux prises avec un beau problème avec sa nouvelle camionnette, la Maverick. En raison de sa forte popularité auprès du public, la compagnie doit cesser de prendre des commandes afin de pouvoir répondre à la demande d’abord.

Même si le modèle n’est apparu qu’à la fin de l’année dernière, Ford a eu le temps d’en écouler 13 258 unités. Et la demande ne lâche pas. C’est pourquoi le constructeur américain a informé les concessionnaires cette semaine qu’il scellait temporairement les carnets de commandes afin de pouvoir honorer celles en attente.

« La demande pour le Maverick (hybride et EcoBoost) a été écrasante. Nous prenons la décision d’arrêter de prendre de nouvelles commandes au détail à partir du 27 janvier pour nous concentrer sur les commandes existantes », a déclaré au quotidien The Detroit News Mike Levine, porte-parole de Ford.

Ford ouvrira de nouveau les carnets à l’été au moment où il sera temps pour les consommateurs de réserver des exemplaires 2023.

La popularité du modèle est facile à comprendre. D’abord, son format compact plaît à ceux qui ont des besoins plus modestes ou qui désirent simplement une camionnette sans avoir à se ruiner. Puis, n’oublions pas qu’aux États-Unis, le modèle de base est offert à quelque 20 000 $. Son prix ici est d’environ 26 000 $.

Photo : D.Boshouwers Ford Maverick, avant

Le Meverick a d’ailleurs remporté le prix NACTOY du camion nord-américain de l’année plus tôt ce mois-ci, devançant le Hyundai Santa Cruz et le Rivian R1T. Et pour avoir conduit le modèle récemment, l’auteur de ces lignes peut confirmer que c’est probant. On se plaît et on s’amuse au volant du Maverick.

Dean Stoneley, le directeur général de la division de camions chez Ford a déclaré au Wall Street Journal que la compagnie ne souhaitait pas prendre plus de commandes que ce que sa capacité de production lui permettait. Ce n’est pas le premier hiatus avec les débuts de ce camion. La compagnie avait annoncé plus tôt qu’elle cessait de prendre les commandes pour les variantes hybrides. Cette fois, la gamme entière est visée. Les dirigeants ont même demandé aux employés qui roulaient des versions de les retourner aux concessionnaires afin que ceux-ci puissent les offrir à leur clientèle.

Et ne sous-estimons pas le rôle joué par la crise des puces électroniques qui met des bâtons dans les roues de tous les constructeurs avec leurs échéanciers de production.

Si vous êtes intéressés par un Maverick, nous vous conseillons bien sûr de vérifier auprès de votre concessionnaire d’abord, mais soyez prêts à vous armer de patience.